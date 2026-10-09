Giao dịch bất thường hơn 100 tỷ đồng, lộ hành vi bán tài khoản ngân hàng cho người khác

Thông tin tại buổi họp báo định kỳ quý III/2026 do UBND TP. Cần Thơ vừa tổ chức, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP. Cần Thơ cho biết, Phòng An ninh kinh tế đã mời ông N.C.B. (cư trú tại xã Vĩnh Tường) đến làm việc để xác minh các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài khoản ngân hàng do ông B đứng tên.

Theo thông tin được biết, chỉ trong năm 2025, tài khoản ngân hàng của ông N.C.B đã phát sinh các giao dịch với tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng. Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, ông N.C.B khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân, nên ông đã mở tài khoản ngân hàng để bán lại cho người khác. Hiện vụ việc đang được Công an TP. Cần Thơ tiếp tục xác minh, làm rõ.

Buổi họp báo định kỳ quý III/2026 do UBND TP. Cần Thơ vừa tổ chức

Công an TP. Cần Thơ đưa ra cảnh báo, hiện nay đã xuất hiện trường hợp các đối tượng mua tài khoản ngân hàng của người lớn tuổi, hiểu biết về pháp luật hạn chế, đang gặp khó khăn về kinh tế… để chuyển các nguồn tiền từ các hành vi vi phạm pháp luật như đánh bạc online, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền…

Theo quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) quy định về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, thì các hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tiền đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù lên đến 07 năm tùy tính chất, mức độ vi phạm.

Để chủ động phòng ngừa, Công an TP. Cần Thơ khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP cho người khác; không mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người lạ dưới bất kỳ hình thức nào.