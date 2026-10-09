Theo Công an TP. Hải Phòng, Nguyễn Trọng Hậu (sinh năm 1993, HKTT tại xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cũ; nay là xã Hà Đông, TP. Hải Phòng) bị Cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão (cũ), TP. Hải Phòng ra Quyết định truy nã số 16/QĐTN ngày 05/01/2025 về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Công an xã An Trường vừa bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm.

Qua ra soát, theo dõi, bằng các biện pháp ngiệp vụ, ngày 8/10/2026, Công an xã An Trường, TP. Hải Phòng đã phối hợp bắt giữ thành công Nguyễn Trọng Hậu khi đang lẩn trốn tại thôn Phương Chử, xã An Trường.

Hiện Công an xã An Trường đang làm thủ tục bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.