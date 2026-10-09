Thông tin nhận dạng bé trai 11 tuổi mất tích ở TP.HCM, người dân chú ý

Ngày 9/10, Công an xã Thanh An (TP.HCM) phát thông báo truy tìm em Phạm Tiến Mẫn (SN 2015, trú tại ấp Đồng Trai, xã Thanh An) sau khi em rời khỏi nhà và mất liên lạc với gia đình.

Theo thông tin từ công an, em Mẫn có dáng người gầy, cao khoảng 1,5 m, nặng khoảng 30 kg, tóc cắt ngắn. Em có hội chứng tâm thần, tăng động và ít nói.

Chân dung em Phạm Tiến Mẫn (SN 2015, ngụ ấp Đồng Trai, xã Thanh An, TP.HCM).

Theo gia đình, khoảng 16h ngày 8/10, em Mẫn rời khỏi nhà tại khu vực ấp Đồng Trai. Kể từ thời điểm đó, gia đình chưa liên lạc được và chưa xác định được tung tích của em.

Trước tình hình trên, Công an xã Thanh An đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân trên địa bàn cùng các địa phương lân cận phối hợp tìm kiếm. Nếu phát hiện em Mẫn hoặc có thông tin liên quan đến nơi ở, quá trình di chuyển của em, người dân cần thông báo ngay cho Công an xã Thanh An hoặc cơ quan công an gần nhất để xác minh, hỗ trợ đưa em về với gia đình.

Thông tin liên hệ: Công an xã Thanh An, đường ĐT744, ấp Bến Tranh, xã Thanh An, TP.HCM; số điện thoại 0274 358 4007.