Cục Thuế yêu cầu cảnh báo sớm sai sót, không xử phạt tràn lan

Cục Thuế vừa có văn bản gửi Thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn và Chi cục Thuế Thương mại điện tử, yêu cầu tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh báo và xử lý vi phạm về thuế.

Theo Cục Thuế, trong năm 2026, nhiều nghị định, thông tư mới về thuế, hóa đơn có hiệu lực. Đáng chú ý, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển từ phương pháp nộp thuế khoán sang tự kê khai, tự nộp thuế theo doanh thu thực tế.

Thực tế cho thấy, khi chuyển sang phương thức khai, nộp thuế mới, nhiều hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ vẫn lo ngại thủ tục phức tạp, sợ làm sai và bị xử phạt.

Để đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế, đồng thời bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong thực thi chính sách, pháp luật thuế, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị chỉ đạo Thuế cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ, hạn chế rủi ro vi phạm.

Cục Thuế yêu cầu việc xử lý phải bảo đảm không bỏ qua vi phạm, đồng thời không xử phạt tràn lan.

Cơ quan thuế cần tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ để người nộp thuế hiểu đúng quy định và tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế. Với những sai sót do chưa nắm rõ quy định, không có dấu hiệu cố ý, cơ quan thuế cần kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn để người nộp thuế điều chỉnh, khắc phục theo quy định.

Đồng thời, các đơn vị phải chủ động rà soát, cảnh báo sớm những trường hợp có nguy cơ sai sót, chậm khai, chậm nộp thuế; lưu giữ hồ sơ, thông tin về việc đã nhắc nhở, hướng dẫn làm căn cứ xem xét, xử lý khi cần thiết.

Cục Thuế nhấn mạnh, việc nhắc nhở, hướng dẫn không thay thế và không làm chậm quá trình xử lý vi phạm. Với các trường hợp cố ý khai sai, trốn thuế, gian lận hoặc đã được nhắc nhở, cảnh báo nhưng vẫn tiếp tục vi phạm, cơ quan thuế phải xử lý nghiêm.

Việc xử lý phải bảo đảm không bỏ qua vi phạm, đồng thời không xử phạt tràn lan.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cần lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương; xây dựng tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, phân theo nhóm ngành nghề và quy mô kinh doanh.

Đặc biệt, cần chú trọng hỗ trợ trực tiếp người nộp thuế lớn tuổi, ở vùng khó khăn hoặc hạn chế về công nghệ; duy trì đường dây nóng, các kênh hỗ trợ trực tuyến và giải đáp kịp thời, đầy đủ, tránh để người nộp thuế phải đi lại nhiều lần.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai trên địa bàn quản lý, bảo đảm mọi hộ, cá nhân kinh doanh được tiếp cận đầy đủ thông tin và hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế.