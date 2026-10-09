Hiện nay cơ quan chức năng không còn cấp mới Căn cước công dân (CCCD) mã vạch mà thực hiện cấp mới, cấp đổi sang thẻ Căn cước mẫu mới có gắn chip. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc tất cả người đang dùng CCCD mã vạch phải đổi ngay.

Khoản 1 Điều 46 Luật Căn cước 2023 quy định, CCCD đã được cấp trước ngày 1/7/2024 tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ.

Theo quy định trước đây tại Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014, thẻ CCCD phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Trường hợp thẻ được cấp, đổi hoặc cấp lại trong vòng 2 năm trước các mốc tuổi nói trên thì thẻ vẫn có giá trị sử dụng đến mốc đổi thẻ tiếp theo.

Theo Điều 23 và Điều 25 Luật Căn cước, thủ tục cấp đổi thẻ được thực hiện theo 7 bước.

Thủ tục đổi Căn cước công dân sang thẻ Căn cước mới nhất (ảnh minh hoạ).

Bước 1: Đề nghị cấp thẻ Căn cước. Người dân có thể đến trực tiếp cơ quan quản lý căn cước để thực hiện thủ tục. Ngoài ra, có thể lựa chọn thủ tục cấp thẻ qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an hoặc ứng dụng định danh quốc gia.

Nếu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính xác, người dân có thể đăng ký thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục tại cơ quan quản lý căn cước của Công an cấp tỉnh. Hệ thống sẽ xác nhận và chuyển đề nghị đến cơ quan được lựa chọn.

Bước 2: Cung cấp thông tin. Khi đến cơ quan cấp thẻ, công dân cung cấp họ tên khai sinh, số định danh cá nhân và nơi cư trú để cán bộ tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu với dữ liệu dân cư.

Bước 3: Lập hồ sơ cấp thẻ. Cán bộ thu nhận thông tin sẽ tra cứu dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp Căn cước.

Bước 4: Thu nhận thông tin sinh trắc học. Người dân được thu nhận vân tay, chụp ảnh khuôn mặt và thu nhận ảnh mống mắt.

Bước 5: Cơ quan chức năng in Phiếu thu nhận thông tin căn cước và Phiếu thu thập thông tin dân cư nếu có, sau đó chuyển cho công dân kiểm tra và ký xác nhận.

Bước 6: Người dân nộp lệ phí nếu thuộc trường hợp phải nộp và nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục căn cước.

Bước 7: Nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước hoặc đăng ký nhận qua dịch vụ bưu chính theo địa chỉ yêu cầu.

Một điểm thuận tiện là người dân không nhất thiết phải đến cơ quan công an ngay từ bước đầu.

Theo hướng dẫn, công dân có thể truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an hoặc ứng dụng định danh quốc gia để lựa chọn thủ tục cấp thẻ Căn cước và kiểm tra thông tin đang được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nếu dữ liệu chính xác, người dân có thể đăng ký trước thời gian và địa điểm thực hiện thủ tục, sau đó đến cơ quan quản lý căn cước để hoàn tất việc đối chiếu, thu nhận sinh trắc học và ký xác nhận.

Theo Điều 26 Luật Căn cước, trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý căn cước phải thực hiện cấp đổi thẻ Căn cước. Người dân có thể lựa chọn nhận thẻ trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước hoặc nhận qua dịch vụ bưu chính.