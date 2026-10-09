Bé Bellamy Dawkins-Morris bị thương nặng khi một bảng điện tử đổ trúng em vào khoảng 11h30 ngày 7/10 tại Trường Tiểu học Riviera ở Palm Bay, cách thành phố Orlando khoảng 113 km về phía đông nam, theo Sở Cảnh sát Palm Bay.

Cơ quan chức năng cho biết nhà trường đã gọi số điện thoại khẩn cấp 911 và sơ cứu cho em trong lúc chờ lực lượng ứng cứu đến. Tuy nhiên, Bellamy đã tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện.

Trong thông cáo ngày 8/10, Học khu Công lập Brevard cho biết màn hình cỡ lớn được một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được cấp phép lắp đặt, theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Thiết bị do Promethean, một công ty công nghệ giáo dục, sản xuất. Học khu cho biết đang tiến hành kiểm tra toàn bộ các bảng điện tử do công ty này cung cấp.

Trường Tiểu học Riviera ở Palm Bay, bang Florida (Mỹ), nơi một màn hình hiển thị điện tử đổ trúng học sinh 5 tuổi hôm 7/10. Ảnh: WOFL

“An toàn và sức khỏe của học sinh, nhân viên luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật, thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn trong trường học và cung cấp thêm thông tin khi phù hợp”, ông Mark Rendell, Giám đốc Học khu Công lập Brevard, cho biết.

Promethean cho biết công ty cũng đang điều tra vụ việc.

Người thân của bé Bellamy nói với WESH 2, một đài truyền hình địa phương thuộc hệ thống NBC, rằng em đã đẩy màn hình qua lại khi các học sinh khác đang xếp hàng. Sau đó, thiết bị bị nghiêng rồi đổ xuống người em. Gia đình cho biết Bellamy mắc chứng tự kỷ.

“Khi thấy một vật chuyển động, cháu sẽ tiếp tục đẩy để nó chuyển động. Đây là một trong những hành vi có thể gặp ở trẻ thuộc phổ tự kỷ. Rõ ràng, màn hình đã không được cố định chắc chắn, và đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Điều này có thể xảy ra với con của bất kỳ ai”, bà Miriam Rodriguez, người thân của Bellamy, nói.

Sở Cảnh sát Palm Bay cho biết đơn vị chuyên trách các vụ việc liên quan đến nạn nhân đặc biệt đang điều tra vụ việc.

Trong cuộc họp báo ngày 8/10, ông Rendell cho biết đã gặp gia đình Bellamy sau khi em qua đời.

“Chúng tôi đã mất đi một sinh mạng, một sinh mạng trẻ thơ quý giá. Không lời nào có thể diễn tả được nỗi mất mát này”, ông Rendell nói. “Tôi đã làm công việc này hơn 30 năm, nhưng thực sự không thể tìm được lời nào để bày tỏ nỗi đau của mình cũng như nỗi đau mà tất cả chúng tôi đang trải qua”.

Màn hình hiển thị của Promethean được sử dụng trong các lớp học trên khắp thế giới, đôi khi thay thế bảng đen truyền thống. Các bảng tương tác này có thể hiển thị bài giảng và được trang bị chức năng cảm ứng.

“Chúng tôi tại Promethean vô cùng đau lòng trước sự ra đi của một em nhỏ trong tai nạn thương tâm tại Trường Tiểu học Riviera. Không có điều gì quan trọng hơn sự an toàn của học sinh và giáo viên sử dụng sản phẩm của chúng tôi mỗi ngày”, người phát ngôn của Promethean cho biết trong thông cáo.