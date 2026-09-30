Gắn kết tình quân dân

Đa dạng các mô hình “Dân vận khéo”

Ở Đồn Biên phòng Cà Roòng, một trong những cách làm được đơn vị chú trọng là hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng biên. Đầu tháng 7/2026, CB, CS của đơn vị đã phối hợp với chính quyền xã Thượng Trạch và nhà hảo tâm, đơn vị triển khai mô hình “Dê giống khởi nghiệp”, trao tặng 9 con dê giống cho 3 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở bản Troi, giúp bà con phát triển chăn nuôi, tạo sinh kế và từng bước nâng cao thu nhập.

Ông Đinh Thông ở bản Troi là một trong những hộ được nhận dê giống. Vợ mất, một mình ông nuôi 3 con nhỏ, cuộc sống đã khó khăn, gia đình lại vừa trải qua mất mát khi một người con không may qua đời.

“Được BĐBP hỗ trợ dê giống, tôi rất mừng. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc, gây đàn để có thêm nguồn thu nhập, lo cho các con và ổn định cuộc sống”, ông Đinh Thông chia sẻ.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cà Roòng hướng dẫn ông Đinh Thông, bản Troi kỹ thuật chăm sóc dê - Ảnh: K.H

Xác định việc trao con giống mới chỉ là bước đầu, CB, CS của đơn vị thường xuyên xuống bản để hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh, tạo điều kiện để đàn dê sinh trưởng, phát triển tốt.

Bên cạnh việc hỗ trợ sinh kế, trong năm 2026, đơn vị tổ chức 48 buổi “Thời sự về bản” với 2.368 lượt người tham gia; khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 300 lượt người dân; phối hợp trao quà cho các hộ khó khăn, học sinh vùng biên, hỗ trợ nước sinh hoạt và giúp bà con thu hoạch lúa. Thông qua các hoạt động ý nghĩa này, CB, CS có điều kiện gần dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Theo trung tá Phạm Duy Bảo, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cà Roòng, thực hiện phong trào "Dân vận khéo", đơn vị xác định phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân. “Bên cạnh tuyên truyền, vận động, chúng tôi tập trung hỗ trợ sinh kế, hướng dẫn bà con phát triển sản xuất, từng bước giảm nghèo. Quan trọng nhất là giúp người dân có điều kiện tự vươn lên, từ đó củng cố niềm tin và sự gắn bó giữa quân và dân”, Trung tá Phạm Duy Bảo khẳng định.

Đại tá Ngô Văn Dũng, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết, những năm qua, BĐBP tỉnh xác định phát triển sinh kế, giảm nghèo là nội dung quan trọng của phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Cách làm triển khai theo từng địa bàn, dựa vào điều kiện sản xuất và nhu cầu người dân. Các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm tình hình, lựa chọn mô hình phù hợp hỗ trợ người dân.

Công tác dân vận gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm, chăm lo giáo dục, y tế và phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

“Các Đồn Biên phòng trên 2 tuyến biên giới triển khai hiệu quả các mô hình “Thứ bảy về bản”, “Ánh sáng vùng biên”, “Nâng bước em tới trường-con nuôi đồn biên phòng”... Qua đó, cán bộ, chiến sĩ vừa tuyên truyền pháp luật, vừa hỗ trợ sản xuất, cải thiện điều kiện sinh hoạt, xây dựng công trình dân sinh, vận động người dân bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh trật tự”, đại tá Ngô Văn Dũng thông tin.

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Không chỉ đồng hành cùng Nhân dân trên địa bàn biên giới, hành trình làm dân vận của những người lính quân hàm xanh còn nối dài qua hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân hai bên biên giới.

Năm 2026, BĐBP tỉnh phối hợp tập huấn kiến thức bảo vệ biên giới cho 50 già làng, trưởng bản, người có uy tín hai bên biên giới, trong đó có 30 người thuộc 3 tỉnh Khăm Muồn, Sạ-vẳn-na-khệt và Sả-lạ-văn (Lào). Lực lượng BĐBP tỉnh hỗ trợ khám, cấp thuốc miễn phí cho 560 người dân các tỉnh bạn Lào, trị giá 87 triệu đồng; vận động, hỗ trợ vật chất, nhu yếu phẩm cho nhân dân các bản đối diện trị giá 1,225 tỉ đồng.

Từ nguồn vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, BĐBP tỉnh huy động khoảng 600 triệu đồng xây dựng “Nhà nghĩa tình biên giới Việt Nam-Lào” cho một hộ dân tại bản A Via, cụm bản La Cồ, huyện Sê Pôn, tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt; đồng thời hỗ trợ xây dựng phòng ăn Trường THCS nội trú La Cồ.

Bên cạnh chăm lo đời sống, công tác vận động quần chúng gắn với tuyên truyền pháp luật, phòng, chống tội phạm và xây dựng cơ sở chính trị được quan tâm. Nhiều mô hình triển khai hiệu quả như CB, CS Biên phòng tham gia cấp ủy, HĐND, MTTQ các cấp; đảng viên các Đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại một số chi bộ thôn, bản, phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới, góp phần nắm tình hình, phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nhật Lệ tặng cờ Tổ quốc, động viên ngư dân vươn khơi, bám biển - Ảnh: K.H

Trên tuyến biển, các đơn vị Biên phòng đã tập trung tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến chủ tàu, thuyền trưởng, kết hợp với chính quyền địa phương, lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và cán bộ địa bàn.

Đại tá Ngô Văn Dũng, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết, thời gian tới, công tác dân vận sẽ theo hướng thực chất, gần dân và tập trung vào những vấn đề người dân cần. BĐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị xây dựng, duy trì mô hình phù hợp từng địa bàn, nhất là hỗ trợ phát triển sinh kế, giảm nghèo bền vững. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

“BĐBP tỉnh duy trì các mô hình “Trồng lúa nước”, “Thứ bảy về bản”, “Ánh sáng vùng biên”, “Dạy bơi cho trẻ em vùng cao vào dịp hè”, “Đảng viên Biên phòng phụ trách hộ gia đình”…; đồng thời rà soát, củng cố, điều chỉnh mô hình cho phù hợp. Công tác “Dân vận khéo” gắn với xóa nhà tạm, hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo, phòng, chống thiên tai và chăm lo đời sống người dân”, đại tá Ngô Văn Dũng khẳng định.