Đoàn đại biểu UNESCO thăm Di tích quốc gia đặc biệt Tam Chúc

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Di tích quốc gia đặc biệt Tam Chúc

Đoàn đại biểu, về phía quốc tế có đại diện các quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương và một số quốc gia thành viên UNESCO; đại diện lãnh đạo, chuyên gia Trung tâm Di sản thế giới, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội và các văn phòng liên quan; các chuyên gia, nhà khoa học quốc tế và nhà quản lý di sản thế giới trong khu vực.

Về phía đại biểu Việt Nam, gồm lãnh đạo Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; đại diện Bộ VHTTDL, Bộ Ngoại giao; Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia; các viện nghiên cứu, cơ quan chuyên môn, các chuyên gia, nhà khoa học chuyên ngành bảo tồn di sản.

Đoàn đại biểu nghe giới thiệu về những giá trị lịch sử, văn hoá tại đình Tam Chúc

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết: Đoàn đại biểu UNESCO tham dự Chương trình giới thiệu du lịch bền vững gắn liền với sinh kế và bảo tồn di sản tại Tam Chúc, Tràng An và tham quan thực địa tại tỉnh Ninh Bình - nằm trong khuôn khổ bên lề Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình (ngoài cùng bên trái) trao đổi kinh nghiệm, tham vấn ý kiến của các đại biểu quốc tế trong Đoàn

Nhân dịp này, tỉnh Ninh Bình sẽ tập trung giới thiệu, quảng bá những giá trị nổi bật về cảnh quan, thiên nhiên, văn hóa, lịch sử, con người, các giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể danh thắng Tràng An, Tam Chúc, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình là điểm đến du lịch di sản, văn hóa và thiên nhiên tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Các đại biểu tham quan chùa Tam Chúc

Cùng với đó, đây cũng là dịp để Ninh Bình giới thiệu kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với cộng đồng, sinh kế của người dân và phát triển du lịch bền vững.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam thích thú khi xem trình diễn nghệ thuật truyền thống khi tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Tam Chúc

Đặc biệt, tỉnh Ninh Bình sẽ giới thiệu với Đoàn đại biểu UNESCO về định hướng xây dựng Hồ sơ đề cử Di sản thế giới “Cảnh quan Văn hóa - Sinh thái Voọc mông trắng Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc”. Đồng thời, tham vấn ý kiến, trao đổi chuyên môn của các chuyên gia, các nhà khoa học quốc tế về vấn đề này.

Đoàn đại biểu UNESCO sẽ tiếp tục tham quan, thực địa tại Di sản Tràng An vào sáng ngày 1.10.