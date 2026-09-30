Đồng Tháp: Đẩy mạnh số hóa dữ liệu, phục vụ người dân trên nền tảng VNeID

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh, tính đến ngày 29-9, các nhiệm vụ trên đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, một số nội dung còn chậm tiến độ, cần tiếp tục tập trung đôn đốc, hoàn thành trong thời gian tới.

Về tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên VNeID, toàn tỉnh có 1.986.786/3.893.716 công dân từ 6 tuổi trở lên đã hoàn thành, đạt 51,03%. Trong 10 ngày (từ 20 đến 29-9), có thêm 172.539 trường hợp tích hợp, tương đương 4,43%.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh kiến nghị một số giải pháp tại cuộc họp.

Về tài khoản an sinh xã hội, toàn tỉnh có 778.392/3.379.927 công dân từ 15 tuổi trở lên đã tích hợp vào VNeID, đạt 23,03%; riêng từ ngày 20 đến 29-9 tăng thêm 62.005 trường hợp. Một số địa phương có chuyển biến rõ như: phường Sa Đéc, xã Hội Cư, xã Chợ Gạo.

Về xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai, toàn tỉnh đã xây dựng dữ liệu cho 1.443.052/2.660.934 thửa đất. Dữ liệu thửa đất của 102/102 đơn vị hành chính cấp xã đã được đồng bộ về Trung ương, với tổng số 1.443.052 thửa.

Về định danh tổ chức, toàn tỉnh đã có 13.757 tài khoản, gồm 11.185 tài khoản doanh nghiệp, 325 tài khoản hợp tác xã và 2.247 tài khoản đơn vị hành chính sự nghiệp. Tỷ lệ định danh đạt 72,54% đối với doanh nghiệp, 59,19% đối với hợp tác xã và 82,16% đối với đơn vị hành chính sự nghiệp.

Đại biểu dự họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và Đề án 06. Đồng thời, đồng chí yêu cầu từ nay đến ngày 15-10-2026, các cơ quan, đơn vị, địa phương lấy kết quả, sản phẩm cuối cùng làm thước đo; tập trung nâng tỷ lệ tích hợp bảo hiểm y tế, tạo lập Sổ sức khỏe điện tử; đẩy nhanh xây dựng, làm sạch Cơ sở dữ liệu đất đai; hoàn thành định danh điện tử tổ chức và làm sạch dữ liệu doanh nghiệp. Các địa phương cần tích cực triển khai tích hợp giấy tờ, thông tin thiết yếu trên VNeID, phục vụ cải cách thủ tục hành chính và phát triển công dân số.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò Thường trực Đề án 06, đôn đốc tiến độ, làm sạch dữ liệu dân cư, bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống", phục vụ kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.