Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Huy Tuấn tiếp xã giao Đoàn công tác của Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO

Quang cảnh buổi tiếp xã giao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn chủ trì buổi tiếp đoàn công tác của Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO.

Tiếp đón đoàn công tác của Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình có các đồng chí: Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn phát biểu tại buổi tiếp xã giao.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chào mừng ngài Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO cùng đoàn đại biểu về thăm và làm việc tại Ninh Bình sau Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực tại Hà Nội. Đồng chí bày tỏ niềm vui được đón ngài Giám đốc trở lại Ninh Bình sau chuyến thăm và làm việc vào tháng 3/2023. Lần trở lại này diễn ra trong một không gian phát triển mới của tỉnh, với nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo tồn, quản trị và phát huy giá trị di sản. Đối với tỉnh Ninh Bình, buổi gặp hôm nay không chỉ là dịp chào mừng những người bạn quý của Ninh Bình, mà còn là cơ hội để chia sẻ cách tỉnh đang tiếp cận mối quan hệ giữa di sản và phát triển. Đồng thời lắng nghe những khuyến nghị của ngài Giám đốc và các chuyên gia UNESCO để Ninh Bình làm tốt hơn trách nhiệm gìn giữ các giá trị có ý nghĩa đối với cộng đồng địa phương, đất nước và nhân loại.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Ninh Bình với những kết quả khả quan: Năm 2025, GRDP của tỉnh tăng 10,65%, trong năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai con số. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ước đón khoảng 20,55 triệu lượt khách du lịch, doanh thu du lịch khoảng 820 triệu USD. Đồng chí khẳng định: điều mà tỉnh Ninh Bình coi trọng hơn các con số tăng trưởng là lựa chọn mô hình phát triển. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 với công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường với tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Đặc biệt, không gian mới của tỉnh Ninh Bình hội tụ một hệ thống di sản rất phong phú: Cố đô Hoa Lư, Quần thể danh thắng Tràng An, không gian thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ với trung tâm tiêu biểu là Phủ Dầy, Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long cùng nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan và đa dạng sinh học đặc sắc. Trong đó, Quần thể danh thắng Tràng An, được UNESCO ghi danh năm 2014, là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới và hiện là di sản hỗn hợp duy nhất của Việt Nam. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cho biết đây không chỉ là niềm tự hào, mà trước hết là một cam kết lâu dài của Ninh Bình đối với Công ước Di sản Thế giới.

Sau hơn một thập kỷ kể từ khi Tràng An được ghi danh, tỉnh Ninh Bình ngày càng nhận thức rõ rằng: được UNESCO công nhận không phải là điểm kết thúc, mà là điểm khởi đầu của một trách nhiệm cao hơn. Ninh Bình kiên trì quan điểm không đánh đổi di sản lấy tăng trưởng ngắn hạn; mọi hoạt động phát triển trong và xung quanh khu di sản phải đặt yêu cầu bảo vệ Giá trị nổi bật toàn cầu, tính toàn vẹn và tính xác thực lên hàng đầu. Cộng đồng dân cư không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà phải là chủ thể tham gia quản lý, bảo tồn, truyền dạy các giá trị văn hóa và được hưởng lợi chính đáng từ sinh kế gắn với di sản.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho biết: Sự gia tăng nhanh của lượng khách, cùng với quá trình đô thị hóa, phát triển hạ tầng, biến đổi khí hậu và những yêu cầu mới về bảo tồn đa dạng sinh học đang tạo ra những áp lực quản trị ngày càng lớn. Vì vậy, Ninh Bình đang triển khai quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi khu danh thắng, tăng cường cơ sở dữ liệu số, giám sát khoa học, quản lý sức chứa du lịch, kiểm soát tác động của các dự án phát triển và từng bước tiếp cận các công cụ đánh giá tác động di sản theo thông lệ quốc tế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đồng tình với thông điệp của Ngài Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO nhân Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2026 về vai trò của hành động tại địa phương, khoa học, quản trị bao trùm, cộng đồng và sinh kế bền vững. Đó cũng là hướng Ninh Bình mong muốn kiên trì theo đuổi.

Trên không gian phát triển mở rộng, tỉnh đang phối hợp với các cơ quan Trung ương, các nhà khoa học và các địa phương liên quan để nghiên cứu định hướng xây dựng Hồ sơ đề cử “Cảnh quan sinh thái - văn hóa Voọc mông trắng Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc”. Ninh Bình mong muốn được Trung tâm Di sản Thế giới và các cơ quan tư vấn của UNESCO hỗ trợ, trao đổi ngay từ giai đoạn đầu về cách xác định Giá trị nổi bật toàn cầu, phân tích so sánh, ranh giới và vùng đệm, cơ chế quản trị, sự tham gia của cộng đồng và lộ trình hồ sơ bảo đảm đúng tinh thần Công ước và Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới.

Trong thời gian tới, Ninh Bình mong muốn tăng cường hợp tác với Trung tâm Di sản Thế giới trên ba hướng cụ thể: Tiếp tục trao đổi kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực quản trị Tràng An, nhất là giám sát Giá trị nổi bật toàn cầu, đánh giá tác động di sản, quản lý sức chứa du lịch và thích ứng với biến đổi khí hậu; hợp tác đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ số trong quản lý di sản; kết nối Ninh Bình với các mạng lưới chuyên gia, các địa phương có di sản của khu vực châu Á - Thái Bình Dương để chia sẻ kinh nghiệm; nhận được tư vấn sớm, khách quan, khoa học đối với định hướng hồ sơ Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc và đối với mô hình phát triển đô thị di sản của Ninh Bình, để quá trình đô thị hóa không làm suy giảm mà phải góp phần làm giàu thêm các giá trị di sản. Tỉnh Ninh Bình sẵn sàng phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo, đối thoại và chia sẻ thực tiễn về quản lý di sản bền vững tại địa phương.

Ngài Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO phát biểu tại buổi tiếp.

Phát biểu tại buổi tiếp, ngài Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình dành cho đoàn. Ngài Giám đốc cũng cho biết đoàn đã đến Việt Nam và tham dự Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực. Hội nghị đã diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa và thành công tốt đẹp. Điều mà ngài Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO cảm thấy vinh dự, xúc động là được tham dự lễ khởi công Dự án đầu tư Bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên, được gặp gỡ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Những hoạt động kể trên cho thấy Việt Nam, kể từ khi phê chuẩn Công ước Di sản Thế giới vào năm 1987, luôn coi trọng các tiêu chuẩn và uy tín của Công ước, không chỉ với tư cách một quốc gia thành viên mà còn là một thành viên tích cực. Việt Nam là hình mẫu điển hình trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Chuyến về thăm Ninh Bình lần này, ngài Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO đánh giá cao chiến lược phát triển bền vững của tỉnh Ninh Bình, cảm nhận được những cam kết của tỉnh Ninh Bình trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản không chỉ bảo đảm tính xác thực, toàn vẹn của di sản mà còn bảo đảm sinh kế cho người dân địa phương.

Ngài bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác, hỗ trợ và đồng hành cùng tỉnh Ninh Bình để nhận định những giá trị di sản mới trong tương lai, góp phần làm giàu thêm các giá trị di sản của tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn trao tặng ngài Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO sản phẩm gốm Bồ Bát của làng nghề có truyền thống lâu đời của tỉnh Ninh Bình.

Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Huy Tuấn đã tặng ngài Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO sản phẩm gốm Bồ Bát của làng nghề có truyền thống lâu đời của Ninh Bình; tặng quà cho các đại biểu trong đoàn công tác.

*Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng ngài Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO cùng các đại sứ thành viên Ủy ban Di sản thế giới, các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, đại diện Cục Ngoại vụ và Ngoại giao Văn hóa, Bộ Ngoại giao, Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình bên lề Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực.

Đồng chí Trần Song Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu khai tiệc.

Dự tiệc chiêu đãi có các đồng chí: Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể Thao, Sở Ngoại vụ, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường.

Các tiết mục văn nghệ biểu diễn tại tiệc chiêu đãi.

Buổi tiệc được tổ chức là tình cảm mến khách mà tỉnh Ninh Bình mong muốn gửi tới đoàn công tác Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO. Qua những hương vị ẩm thực địa phương và những câu chuyện thân tình bên bàn tiệc, các đại biểu cảm nhận rõ hơn nét văn hóa và sự nồng hậu của con người Ninh Bình, để chuyến thăm lưu lại những kỷ niệm đẹp, mở ra thêm những cơ hội mới, thúc đẩy hợp tác, làm sâu sắc hơn quan hệ giữa tỉnh Ninh Bình với UNESCO và các đối tác quốc tế.