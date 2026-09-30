Đồng Tháp: Kè sông Cần Lộc và kè phía Tây sông Long Uông tăng tốc về đích

Tiến độ kè sông Cần Lộc đạt khoảng 93%.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 4 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp, Dự án Kè sông Cần Lộc (xã Gia Thuận) có tổng mức đầu tư hơn gần 55 tỷ đồng. Công trình dài khoảng 600 m, được khởi công vào tháng 12-2025.

Ghi nhận vào sáng 30-9, công trình kè sông Cần Lộc đã hoàn thành tuyến kè bê tông cốt thép chống sạt lở bờ sông. Các hạng mục lắp đặt lan can, hệ thống vỉa hè đang được khẩn trương thi công hoàn thiện. Ngoài phần kè, công trình còn xây dựng nhiều trụ neo đậu dành cho tàu thuyền neo đậu, tránh trú bão tại khu vực cảng và trên sông Cần Lộc. Hiện tiến độ dự án đã đạt khoảng 93%.

Theo ông Phan Tiến Dũng, Chỉ huy trưởng Công ty TNHH Hữu Biên, đến nay, các hạng mục chính của công trình cơ bản hoàn thành. Đơn vị đã hoàn thành đóng cọc kè, cọc trụ neo và bê tông dầm sàn kè tại 29/29 phân đoạn; bê tông trụ neo cũng đã hoàn thành 37/37 trụ.

Hiện công trình còn một số hạng mục phụ như: Lắp đặt lan can và lát gạch mặt sàn kè. Đơn vị thi công đang tranh thủ những thời điểm tạnh ráo để đẩy nhanh các phần việc còn lại, phấn đấu hoàn thành công trình vào tháng 11-2026, sớm hơn khoảng 1 tháng so với kế hoạch.

Nhà thầu đang tập trung những hoàn thiện những hạng mục cuối cùng tại kè sông Cần Lộc.

Dự án Kè sông Cần Lộc được đầu tư nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân trong khu vực, ngăn triều cường, bảo vệ cơ sở hạ tầng, góp phần chỉnh trang đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tạo nơi neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản.

Bên cạnh Dự án kè sông Cần Lộc, Dự án đầu tư xây dựng Kè phía Tây sông Long Uông đoạn cầu Tân Hòa đến cầu Nguyễn Văn Côn (xã Tân Hòa) cũng đang bứt tốc về đích. Dự án được khởi công cuối năm 2025, với chiều dài 552 m, tổng mức đầu tư gần 51 tỷ đồng.

Kè phía Tây sông Long Uông đang tăng tốc về đích.

Theo ông Phạm Tuấn Anh, Chỉ huy trưởng công trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO), đến nay, khối lượng thi công dự án đã đạt khoảng 80%, đảm bảo tiến độ đề ra. Công trình đã hoàn thành gồm: Đóng cọc, đóng cừ giằng, thi công bê tông bản đáy, tường và dầm mũ.

Hiện công trường đang triển khai đắp cát nền đường, thả rọ đá và rải đá gia cố phía trước kè… Trong quá trình triển khai, đơn vị luôn tranh thủ thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công. Hiện trên công trường có nhiều thiết bị cùng khoảng 25 nhân công đang được huy động để đẩy nhanh tiến độ.

Nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công kè phía Tây sông Long Uông.

Dự án đầu tư xây dựng Kè phía Tây sông Long Uông được đầu tư nhằm đồng bộ phát huy hiệu quả đầu tư với đoạn tuyến bờ kè phía Đông sông Long Uông; ổn định bờ bãi, phòng chống xói lở, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trong khu vực. Dự án góp phần cải thiện môi trường, đảm bảo an toàn giao thông thủy trên sông Long Uông kết hợp chỉnh trang đô thị và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 4 Huỳnh Nguyên Hiền cho biết, theo kế hoạch, kè sông Cần Lộc và kè phía Tây Long Uông sẽ được bàn giao đưa vào khai thác vào cuối năm 2026. Với tiến độ hiện nay, 2 dự án sẽ hoàn thành trước kế hoạch khoảng 1 tháng.