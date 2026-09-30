[Video] Tiêu điểm 30/9: Mưa lớn kỷ lục thử sức chống chịu của Bangkok, Thái Lan

Mưa lớn dồn dập tại Bangkok đã tạo áp lực lên hệ thống thoát nước và làm xáo trộn đời sống người dân, khiến Thái Lan phải tuyên bố thảm họa thiên tai diện rộng tại khu vực thủ đô.

Dù đã có hạ tầng để ứng phó, nhưng cơn mưa lớn kỷ lục trong thời gian ngắn đã khiến việc thoát nước kịp thời trở nên bất khả thi.

Không chỉ diễn ra tại Bangkok, thách thức này cũng hiện hữu tại nhiều đô thị khi mưa cực đoan, bê tông hóa và sụt lún cùng làm gia tăng nguy cơ ngập lụt.

Vì vậy, việc tìm kiếm và triển khai các biện pháp đa tầng tại các đô thị lớn trên thế giới để thích ứng với những diễn biến cực đoan của thời tiết đang trở nên ngày càng cấp thiết.