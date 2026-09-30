Hà Nội còn nắng nóng đến khi nào?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 30/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng đã xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi vượt 37 độ C.

Nhiệt độ tại Hà Nội và nhiều nơi vượt 37 độ C trong ngày 30/9.

Một số trạm ghi nhận nhiệt độ cao như: Mai Châu (Phú Thọ) 37,4 độ C; Láng (Hà Nội) 38,4 độ C; Hải Dương (Hải Phòng) 37,2 độ C; Hồi Xuân (Thanh Hóa) 37,3 độ C; Quỳ Hợp (Nghệ An) 37,4 độ C; Hương Sơn (Hà Tĩnh) 37,8 độ C... Độ ẩm các khu vực tương đối thấp, phổ biến 50-55%.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, ngày 1/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục có nắng nóng.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 50-55%.

Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 2/10, nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc ở các khu vực nói trên.