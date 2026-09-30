Bệnh viện Chợ Rẫy tăng giá nhiều dịch vụ từ hôm nay

Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tăng giá khám chữa bệnh từ 1/10. Ảnh: Hoài Bảo.

Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3024/QĐ-BYT về giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy và chính thức áp dụng thanh toán từ 0h ngày 1/10.

Theo bảng giá mới, giá khám bệnh thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế tăng từ 50.600 đồng lên 52.600 đồng/lượt. Dịch vụ hội chẩn ca bệnh khó, có mời chuyên gia từ đơn vị khác, tăng từ 200.000 đồng lên 208.000 đồng cho mỗi chuyên gia/ca.

Giá siêu âm thông thường được điều chỉnh từ 58.600 đồng lên 61.000 đồng. Một số dịch vụ khám không thuộc phạm vi bảo hiểm y tế cũng tăng giá. Trong đó, khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa và khám sức khỏe định kỳ có giá 166.400 đồng; khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động là 468.000 đồng.

Bảng giá mới cũng điều chỉnh giá ngày giường tại nhiều khoa. Ngày giường hồi sức tích cực, ghép tạng, ghép tủy và ghép tế bào gốc có giá 1.058.000 đồng. Ngày giường hồi sức cấp cứu là 623.400 đồng.

Đối với giường nội khoa, mức giá dao động 261.200-340.200 đồng/ngày. Giường ngoại khoa, bỏng có giá 322.800-458.100 đồng/ngày, tùy loại.

Ngoài các dịch vụ trên, bảng giá mới của Bệnh viện Chợ Rẫy áp dụng cho hơn 5.700 dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm, gồm các nhóm khám chữa bệnh do bảo hiểm y tế chi trả, ngân sách Nhà nước thanh toán và dịch vụ không thuộc phạm vi bảo hiểm y tế.

Giá dịch vụ được xây dựng trên cơ sở các khoản chi phí trực tiếp, nhân công và chi phí quản lý. Một số khoản như thuốc, oxy, vật tư chuyên dụng, vật tư tiêu hao và in phim chưa được tính vào giá dịch vụ mà được thanh toán theo thực tế sử dụng và quy định hiện hành.

Đối với người bệnh có bảo hiểm y tế, số tiền thực tế phải thanh toán còn phụ thuộc mức hưởng, tỷ lệ đồng chi trả và các khoản chi phí nằm ngoài phạm vi được bảo hiểm thanh toán.

Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết người bệnh đã bắt đầu điều trị trước thời điểm bảng giá mới có hiệu lực tiếp tục được áp dụng mức giá cũ cho đến khi kết thúc đợt điều trị hoặc ra viện theo quy định.

Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện đa khoa tuyến chuyên sâu trực thuộc Bộ Y tế, đặt tại TP.HCM, thực hiện khám chữa bệnh cho người dân khu vực phía Nam và tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nặng, phức tạp từ các tỉnh, thành chuyển đến. Bệnh viện có nhiều chuyên khoa và triển khai các kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị.