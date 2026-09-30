Sẵn sàng ứng phó mùa mưa bão năm 2026

Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và Phương án ứng phó thiên tai tỉnh Gia Lai năm 2026. Đồng thời, chủ động rà soát, cập nhật phương án, kế hoạch ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần, không để bị động, bất ngờ khi xảy ra thiên tai.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến thời tiết, thiên tai; cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn; phối hợp xác định các khu vực trọng điểm, khu vực có nguy cơ cao để kịp thời tham mưu các biện pháp ứng phó phù hợp. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi; phối hợp với các đơn vị quản lý hồ thủy điện thực hiện quy trình vận hành theo quy định, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Giúp dân tại các đoạn nước chảy xiết ở khu vực đập tràn giáp ranh giữa làng La, xã Ia Boòng và xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai. Ảnh: TTXVN phát

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp rà soát, hoàn thiện phương án hiệp đồng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân tại các địa bàn trọng điểm, khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, cô lập; duy trì lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng sẵn sàng cơ động hỗ trợ địa phương khi có tình huống. Lực lượng quân sự địa phương, dân quân tự vệ duy trì trạng thái sẵn sàng, chủ động phối hợp tham gia sơ tán Nhân dân, cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm và khắc phục hậu quả thiên tai theo phương án, kế hoạch đã được phê duyệt.

Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống thiên tai, phòng thủ dân sự; chủ động bảo đảm phương tiện, trang thiết bị, vật tư phục vụ cứu nạn, cứu hộ và duy trì trạng thái sẵn sàng huy động khi có tình huống xảy ra. Cùng với đó, tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm, kịp thời ngăn chặn các hành vi lợi dụng thiên tai để trục lợi, gian lận, phá hoại; tổ chức phân luồng, kiểm soát giao thông, bố trí cảnh báo, chốt chặn tại các khu vực nguy hiểm, ngập lụt, sạt lở, chia cắt và bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực sơ tán dân.

UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương rà soát các khu vực, hộ dân, công trình, tuyến giao thông có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, chia cắt, cô lập; xác định cụ thể khu vực nguy hiểm, đối tượng bị ảnh hưởng và phương án ứng phó, sơ tán phù hợp. Đồng thời, phân công cụ thể lực lượng, người chỉ huy tại từng địa bàn, khu vực xung yếu; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ”; nắm chắc khả năng huy động phương tiện, trang thiết bị của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để kịp thời sử dụng khi có tình huống. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động phòng, tránh thiên tai, chấp hành yêu cầu sơ tán khi có tình huống nguy hiểm.