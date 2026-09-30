Cận cảnh đường gần 600 tỷ đồng lỡ hẹn về đích sau 2 năm thi công ở Hưng Yên

Những ngày cuối tháng 9, khi thời tiết nắng ráo, trên công trường dự án xây dựng đường Chí Tân - Toàn Thắng (giao quốc lộ 39, tỉnh Hưng Yên), hàng chục công nhân và thiết bị máy móc đang miệt mài làm việc.

Ông Trần Văn Phúc, công nhân lái xe lu của Công ty TNHH Minh Phương (nhà thầu thi công dự án) cho biết, vài tháng trở lại đây khi có mặt bằng, ông và hàng chục công nhân khác tại công ty được huy động làm tăng ca.

"Công nhân chúng tôi được huy động làm tăng ca để kịp tiến độ dự án. Tăng ca vừa được khối lượng công việc cho công ty vừa giúp chúng tôi tăng thêm thu nhập nên các anh em đều phấn khởi ủng hộ chủ trương làm 3 ca, 4 kíp", ông Phúc nói.

Ôngng Nguyễn Danh Hiếu, cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH Minh Phương cho hay, đơn vị này phải dừng thi công mấy tháng vì không có mặt bằng, đến tháng 6 vừa qua thì mới có mặt bằng sạch để đưa thiết bị máy móc, nhân lực vào thi công.

"Khi có mặt bằng công ty đã huy động hơn 30 nhân lực và hàng chục máy móc thi công 3 ca 4 kíp để kịp tiến độ đề ra. Hiện nay chúng tôi đang xây dựng các hạng mục: đắp khuôn đường, tân cát vào nền, đắp cấp phối đá dăm loại 2 lớp", ông Nguyễn Danh Hiếu nói.

Ông Hiếu cũng cho hay hiện dự án vẫn gặp 2 vướng mắc lớn ảnh hưởng đến tiến độ là mặt bằng chưa có 100% và vật liệu xây dựng khan hiếm, có nhiều loại tăng giá cao.

Ông Trần Thanh Sơn, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 Hưng Yên (chủ đầu tư) cho hay, đến nay khối lượng xây lắp mới đạt khoảng 16%, công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng gần 85%.

Một số hạng mục trên các đoạn đã có mặt bằng đang được triển khai, trong đó nhiều vị trí đã hoàn thành nền đường và cống ngang. Tuy nhiên, tiến độ tổng thể vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể bởi phạm vi mặt bằng chưa hoàn thành.

Báo cáo mới nhất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 gửi UBND tỉnh Hưng Yên cho hay, với thời gian thực hiện hợp đồng đến ngày 31/12/2026, khối lượng còn lại lớn, trong khi yêu cầu đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các mục tiêu của dự án là rất cao, do đó, cần tập trung xử lý đồng thời các điểm nghẽn về mặt bằng, vật liệu, nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công.

Nhằm giải quyết điểm nghẽn về mặt bằng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 Hưng Yên đề nghị UBND xã có dự án đi qua xử lý dứt điểm các trường hợp còn vướng, phấn đấu bàn giao mặt bằng đất nông nghiệp cho nhà thầu trước ngày 30/9, đất thổ cư trước ngày 30/10.

Về vật liệu xây dựng, chủ đầu tư đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để nhà thầu bảo đảm nguồn cung phục vụ thi công.

Dự án xây dựng đường Chí Tân - Toàn Thắng (giao quốc lộ 39, tỉnh Hưng Yên) có tổng mức đầu tư 572 tỷ đồng, với chiều dài gần 8km, rộng 21m, vận tốc thiết kế tối đa 80km/h. Đường đi qua các xã Chí Minh, Khoái Châu, Nghĩa Dân của tỉnh Hưng Yên.

Dự án được khởi công năm 2024 dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Tuy nhiên do vướng mặt bằng dự án đã được gia hạn thời gian thi công đến hết năm 2026.