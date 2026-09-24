Gần dân, sát cơ sở

Tháo gỡ trúng, giải quyết đúng

Sau khi vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Kim Ngân đã chỉ đạo Phòng Văn hóa-Xã hội (VH-XH) chủ động nắm bắt tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế trên địa bàn xã để tham mưu giải quyết các chế độ kịp thời.

Ông Trần Duy Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Ngân cho biết: Qua tìm hiểu, được biết bác Nguyễn Văn Đỉnh, sinh ngày 9/10/1947, ở bản Bang, bị mất 1 cánh tay nhưng chỉ được hưởng chế độ bệnh binh. Phòng VH-XH đã cử chuyên viên phụ trách lĩnh vực người có công chủ động liên lạc và hỏi thăm tình hình của bác Đỉnh. Cụ thể, bác Đỉnh là thương binh có tỉ lệ thương tật 45% và bệnh binh với tỉ lệ 61%. Tuy nhiên, theo quy định trước đây, trong 2 chế độ nói trên, mỗi người chỉ được Nhà nước giải quyết 1 chế độ và bác Đỉnh đã chọn hưởng chế độ bệnh binh. Bác Đỉnh cũng cho biết hồ sơ thương binh của bản thân đã bị thất lạc...

Căn cứ Điều 43 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2022), quy định về “thủ tục giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh”, Phòng VH-XH đã chủ động liên hệ với Sở Nội vụ để tìm hiểu hồ sơ của bác Đỉnh. Sau khi kiểm chứng các hồ sơ có liên quan, xét thấy bác Nguyễn Văn Đỉnh đủ điều kiện hưởng thêm chế độ thương binh theo quy định của pháp luật, UBND xã Kim Ngân đã gửi hồ sơ về Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị đề nghị kiểm tra và giải quyết thêm chế độ thương binh cho bác Đỉnh.

Đối chiếu với các nội dung có liên quan theo quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 2361/QĐ-SNV, ngày 28/8/2025 về việc hưởng thêm chế độ trợ cấp ưu đãi thương binh cho bác Nguyễn Văn Đỉnh, mức trợ cấp hằng tháng là 4.024.000 đồng, thời điểm hưởng kể từ tháng 8/2025.

UBND xã Kim Ngân phối hợp với ngành Y tế tổ chức khám sức khỏe cho học sinh trong năm học mới 2026-2027 - Ảnh: V.M

Tương tự, với điều kiện là xã miền núi vùng cao, sở hữu diện tích rừng, đất rừng lớn, nơi có hơn 65% dân số là đồng bào Bru-Vân Kiều, tuy nhiên, rất nhiều hộ dân ở xã Kim Ngân vẫn đang thiếu đất sản xuất, do hầu hết diện tích nói trên đều thuộc quyền quản lý của các ban quản lý rừng, các nông trường, lâm trường…

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Ngân, thông qua nhiều đợt nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân từ cơ sở và căn cứ thực tiễn ở địa phương, UBND xã Kim Ngân đã tích cực chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng trên địa bàn gấp rút tham mưu, đề nghị cấp trên thực hiện chuyển giao nhiều diện tích rừng cho người dân.

Nhờ đó, trong tháng 6/2026, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch giao gần 1.600ha rừng (trong đó, rừng phòng hộ 20,32ha, rừng sản xuất 1.477,9ha, rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp 80,93ha) cho 10 cộng đồng dân cư trên địa bàn xã Kim Ngân, gồm: An Bai, Hà Lẹc, Bang, Ho-Rum, Trung Đoàn, Mít-Cát, Tân Ly, Tăng Ký, Bản Mới, Bạch Đàn. Đây chính là cơ sở để huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội đầu tư vào lâm nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp, tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn...

Được biết, với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”, xã Kim Ngân còn triển khai nhiều đoàn công tác trực tiếp xuống các đơn vị, thôn, bản, từng hộ dân để nắm bắt, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, tìm cách tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tại địa phương.

Trong 9 tháng năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kim Ngân đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đối với 2.337/2.346 hồ sơ (đạt 99,62%), số hóa hồ sơ đầu vào đạt 100%. Kết quả này góp phần khắc phục tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh và giảm được phiền hà, tiêu cực, sách nhiễu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Sâu sát lắng nghe, hành động hiệu quả

Nhờ chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, thời gian qua, ở lĩnh vực VH-XH, xã Kim Ngân đã tích cực hướng dẫn một số người có công trên địa bàn xã làm hồ sơ để hưởng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân.

Đối với lĩnh vực kinh tế, UBND xã Kim Ngân đã chú trọng lắng nghe những đề xuất, kiến nghị chính đáng của người dân, từ đó triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ về cây, con giống, đào tạo nghề, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất… Đặc biệt, trong điều kiện của xã miền núi biên giới, thuộc vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, kinh tế phát triển còn chậm, thế nhưng, từ ngày 1/7/2025 đến tháng 9/2026, xã Kim Ngân đã nỗ lực xóa gần 400 ngôi nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn, với trị giá mỗi nhà từ 120-150 triệu đồng (gồm 90 triệu đồng tiền hỗ trợ từ Nhà nước, số còn lại do người dân đối ứng)…

Một góc vùng trung tâm hành chính xã Kim Ngân hôm nay - Ảnh: CTV

“Từ khi sáp nhập và hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Kim Ngân có khối lượng công việc lớn, địa bàn rộng, trong khi một số văn bản pháp luật phải điều chỉnh liên tục, “vừa làm, vừa hoàn thiện”, do đó không tránh khỏi những bất cập. Tuy nhiên, Đảng bộ xã sớm xác định, nếu để các “tồn đọng” kéo dài, không kịp thời tháo gỡ sẽ dễ trở thành những điểm nghẽn, cản trở bộ máy vận hành, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Do đó, việc chủ động nắm tình hình cơ sở, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đã trở thành nguyên tắc thực hành thường xuyên của cả hệ thống chính trị ở địa phương. Hằng tháng, Bí thư Đảng ủy xã Kim Ngân đều có buổi làm việc với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã và trưởng các phòng, ban để nắm bắt tình hình, kiểm tra, giám sát tiến độ, hiệu quả thực hiện công việc được giao”, Bí thư Đảng ủy xã Kim Ngân Nguyễn Thanh Đức cho biết thêm.