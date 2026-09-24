Xử lý nghiêm vi phạm hành lang an toàn dọc tuyến Quốc lộ 28B

Nhiều công trình xây dựng trái phép vi phạm hành lang an toàn dọc tuyến Quốc lộ 28B và khu vực đèo Đại Ninh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã Ninh Gia, Tà Hine, Phan Sơn, Sông Lũy và Lương Sơn tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm, xây dựng công trình không phép, đấu nối trái phép trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ dọc tuyến Quốc lộ 28B và khu vực đèo Đại Ninh. Các địa phương phải tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành quy định về bảo đảm hành lang an toàn đường bộ, không để tái diễn các hành vi vi phạm trong thời gian tới.

Tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục vận động cá nhân, tổ chức và chủ các cơ sở kinh doanh hàng hóa, hàng quán, điểm dừng nghỉ ký cam kết không vi phạm quy định về bảo đảm hành lang an toàn đường bộ. Các cơ sở kinh doanh phải chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn giao thông cho phương tiện ra, vào cơ sở; trường hợp để xảy ra mất trật tự, an toàn giao thông hoặc dẫn đến tai nạn giao thông, chủ cơ sở phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Nhiều công trình xây dựng trái phép vi phạm hành lang an toàn dọc tuyến Quốc lộ 28B và khu vực đèo Đại Ninh.

Đối với các trường hợp vi phạm chưa chấp hành và các trường hợp phát sinh qua kiểm tra thực tế của tổ liên ngành, UBND tỉnh giao các địa phương tiếp tục vận động, yêu cầu người vi phạm tự giác khắc phục, tháo dỡ công trình vi phạm. Bên cạnh đó, các địa phương phải có biện pháp kiên quyết xử lý hành vi vi phạm; xây dựng kế hoạch và tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp không chấp hành theo đúng quy định, hoàn thành trong tháng 9/2026.

Theo báo cáo của UBND xã Phan Sơn, thời gian qua, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, vận động và cho ký cam kết đối với 82 trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự ý dựng lều quán, mái che, bảng hiệu, điểm kinh doanh tự phát nằm trong hành lang đường bộ Quốc lộ 28B, khu vực đèo Đại Ninh đoạn qua xã. Qua vận động tuyên truyền, các hộ gia đình, cá nhân đã đồng thuận tự tháo dỡ 61/82 công trình vi phạm; còn lại 21 công trình/21 hộ gia đình, cá nhân chưa chấp hành tháo dỡ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhiều công trình xây dựng trái phép vi phạm hành lang an toàn dọc tuyến Quốc lộ 28B và khu vực đèo Đại Ninh.

Ông Nguyễn Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Phan Sơn cho biết: Cuối tháng 8/2026, UBND xã tiếp tục mời làm việc đối với 21 trường hợp còn lại để tuyên truyền và cho ký cam kết tạm dừng hoạt động và tự thực hiện tháo dỡ các hạng mục công trình trái phép, không đảm bảo an toàn cho việc lưu thông đường bộ, đặc biệt là khu vực đèo Đại Ninh. Nếu các hộ dân không chấp hành, UBND xã tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, UBND xã Phan Sơn chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với Công an xã, các ban, ngành, đoàn thể và các trưởng thôn trên địa bàn xã triển khai thực hiện tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân chấp hành, tự tháo dỡ công trình vi phạm nằm trong hành lang an toàn đường bộ, trả lại hiện trạng ban đầu đất dành cho hành lang an toàn và đảm bảo an toàn giao thông đường bộ Quốc lộ 28B và khu vực đèo Đại Ninh.