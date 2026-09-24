Tháo gỡ nút thắt dự án BT Thủ Thiêm: Tuân thủ nguyên tắc ngang giá, không để thất thoát tài sản Nhà nước

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì họp về tháo gỡ vướng mắc thanh toán một số dự án BT tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TPHCM) - Ảnh: CP

Tuân thủ nguyên tắc ngang giá

Tại cuộc họp, UBND TPHCM báo cáo tình hình thực hiện thanh toán bằng quỹ đất và những vướng mắc phát sinh trong quá trình bàn giao quỹ đất cho nhà đầu tư đối với một số dự án BT tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo báo cáo của UBND TPHCM, các dự án BT đã được triển khai, một phần quỹ đất theo phương án thanh toán đã được bàn giao cho nhà đầu tư, trong khi một số khu đất còn vướng mắc về quy hoạch, thủ tục giao đất và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Qua rà soát, UBND TPHCM cho biết giá trị quỹ đất sử dụng để thanh toán có sự chênh lệch so với giá trị công trình BT.

Thành phố đề xuất tiếp tục rà soát, xác định giá trị các khu đất theo quy định pháp luật; đối với các khu đất chưa bàn giao, xem xét tiếp tục giao đất và xác định phần giá trị chênh lệch để thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc bù trừ theo quy định.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Theo UBND TPHCM, phương án xử lý phải tuân thủ nguyên tắc ngang giá giữa giá trị công trình BT và giá trị quỹ đất thanh toán.

Trường hợp giá trị đất giao để thanh toán lớn hơn giá trị nhà đầu tư được thanh toán, nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ đối với phần chênh lệch; trường hợp thấp hơn thì phần còn thiếu tiếp tục được xử lý theo quy định.

Phương án phải bảo đảm đúng trình tự, thủ tục pháp lý, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư, không để xảy ra thất thoát tài sản Nhà nước.

Thống nhất về nguyên tắc áp dụng cơ chế xử lý theo Nghị định số 91/2025/NĐ-CP

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết Nghị định số 91/2025/NĐ-CP được ban hành nhằm xử lý vấn đề xác định thời điểm tính giá đất của quỹ đất thanh toán theo hợp đồng BT tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm thuộc Kết luận thanh tra số 1037/KL-TTCP ngày 26/6/2019 của Thanh tra Chính phủ.

Một trong những nguyên tắc khi xây dựng Nghị định 91 là xác định giá đất tại thời điểm giao đất, đồng thời giá trị dự án BT cũng được xác định tương ứng theo cùng nguyên tắc. Sau khi xác định giá trị công trình BT và quỹ đất thanh toán, phần chênh lệch được bù trừ, bên có nghĩa vụ tài chính phải thanh toán phần còn thiếu. Lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng việc xử lý vướng mắc liên quan đến phương án thanh toán một số dự án BT được UBND TPHCM đề xuất có cơ sở để xem xét, thực hiện theo Nghị định số 91/2025/NĐ-CP.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kết luận cuộc họp - Ảnh: CP

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của TPHCM trong xử lý các dự án BT tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trên cơ sở xác định rõ cơ chế pháp lý áp dụng.

Trên cơ sở báo cáo của TPHCM và ý kiến của các bộ, ngành tại cuộc họp, Phó Thủ tướng thống nhất về nguyên tắc áp dụng cơ chế xử lý theo Nghị định số 91/2025/NĐ-CP. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính hướng dẫn TPHCM thực hiện; đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, thông tin cần thiết để làm rõ và xử lý các vấn đề còn vướng mắc.