Mở lại giao lộ Quốc lộ 13 dẫn vào cầu Phú Long để giảm ùn tắc giao thông

Quanh cảnh cuộc họp chiều 24/09.

Đưa chính sách mới vào thực tế, lưu giữ những câu chuyện hữu nghị

Ngày 24/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật trên địa bàn. Ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, chủ trì cuộc họp. Đại diện các sở, ngành và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Hồ Chí Minh trao đổi về những nội dung báo chí quan tâm.

Một trong những vấn đề được đề cập là việc chuẩn bị triển khai Luật Phát triển đô thị, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026. Bà Võ Thị Thanh Liên, Phó Trưởng phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh, cho biết luật tăng cường phân quyền, phân cấp cho địa phương trong tổ chức thực hiện; đi cùng quyền chủ động là yêu cầu về trách nhiệm giải trình và tính minh bạch khi quyết định, sử dụng các nguồn lực phát triển đô thị.

Theo bà Liên, các cơ chế mới mở thêm điều kiện để Thành phố xử lý những vấn đề như quy hoạch không gian ngầm, phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, tài chính và tài nguyên - môi trường. Để cụ thể hóa luật, tại kỳ họp ngày 22/9, HĐND TP Hồ Chí Minh đã thông qua 24 nghị quyết. Các nghị quyết dự kiến cùng có hiệu lực từ ngày 1/10, tạo cơ sở để Thành phố triển khai chính sách ở nhiều lĩnh vực.

Trong đó, nhóm chính sách về y tế, giáo dục và an sinh xã hội liên quan trực tiếp đến người dân, từ hỗ trợ khám chữa bệnh đến cơ chế tài chính cho cơ sở giáo dục. Nhóm nghị quyết về hạ tầng và giao thông tập trung vào quy hoạch đô thị, nông thôn, phát triển không gian ngầm. Các nội dung về ngân sách, môi trường và năng lượng hướng đến việc phân bổ nguồn lực, kiểm soát ô nhiễm và hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Theo đại diện Sở Tư pháp, việc ban hành nghị quyết trước thời điểm luật có hiệu lực giúp các cơ quan có căn cứ triển khai chính sách kịp thời.

Bên cạnh nội dung quản lý đô thị, các đại diện cũng cung cấp thông tin về cuộc vận động viết về tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Hoạt động do Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Hồ Chí Minh phát động, hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, từ 24/6/1967 đến 24/6/2027.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Văn Triệu thông tin về cuộc vận động viết về tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Ông Nguyễn Văn Triệu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Hồ Chí Minh, cho biết cuộc vận động mong muốn tập hợp ký ức của những người từng tham gia giúp Campuchia, đặc biệt trong giai đoạn 1979 – 1989, cũng như các câu chuyện gắn bó giữa nhân dân hai nước qua nhiều thời kỳ. Những ghi chép có thật sẽ góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về lịch sử quan hệ Việt Nam - Campuchia và tiếp nối tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Theo ông Nguyễn Văn Triệu, người tham gia có thể là cựu quân tình nguyện, thanh niên xung phong, cán bộ, chuyên gia, Việt kiều Campuchia, sinh viên Campuchia học tại Việt Nam, hội viên và người dân quan tâm. Ông Bùi Anh Tấn, Tổng Biên tập Báo Văn nghệ, Trưởng ban Tuyển chọn, cho biết mỗi tác phẩm được viết theo thể ký, không quá 6.000 chữ; một tác giả có thể gửi tối đa năm mẩu chuyện. Ban tổ chức khuyến khích gửi kèm ảnh, kỷ vật để bổ sung tư liệu cho câu chuyện.

Với những nhân chứng lớn tuổi, đặc biệt là người từng tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam và giúp đỡ Campuchia, ban tổ chức dự kiến cử nhà văn, nhà báo đến gặp, nghe kể và ghi chép. Thời hạn nhận bài đến hết ngày 30/4/2027; lễ tổng kết, trao giải dự kiến diễn ra trong tháng 6/2027. Cách làm này nhằm lưu giữ những ký ức khi các nhân chứng còn có thể trực tiếp kể lại trải nghiệm của mình.

Rà soát vùng nuôi lồng bè, mở lại lối vào cầu Phú Long

Chia sẻ về hoạt động nuôi trồng thủy sản tại TP Hồ Chí Minh, ông Lê Tôn Cường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết nuôi lồng bè là sinh kế lâu năm của nhiều hộ dân ở vùng ven biển, cửa sông Dinh, sông Chà Và và Long Sơn. Tuy nhiên, kế hoạch khoanh vùng nuôi lồng bè trên sông giai đoạn 2021–2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây đã hết hiệu lực. Vì vậy, Thành phố cần rà soát lại không gian nuôi trong một kế hoạch chung.

Làng bè Long Sơn với diện tích trên 1.000m2 là một điểm du lịch hấp dẫn tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Chi cục đang tham mưu xây dựng kế hoạch nuôi trồng thủy sản trên toàn địa bàn TP Hồ Chí Minh, bao gồm nuôi lồng bè, nuôi nội đồng và nuôi trên hồ chứa. Dự kiến kế hoạch được hoàn thiện, trình UBND Thành phố trong quý IV/2026. Việc sắp xếp vùng nuôi cần tính đến sinh kế của người dân cùng các điều kiện về mặt nước, môi trường và quản lý hoạt động trên sông.

Theo ông Cường, cơ quan chuyên môn lấy mẫu nước hai lần mỗi tháng, theo con nước, để theo dõi các chỉ số môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, đơn vị sẽ cảnh báo và hướng dẫn người nuôi ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại. Đối với phản ánh về việc xả thải xuống sông, ông cho rằng cần kiểm tra, lấy mẫu và xác định nguồn thải, hành vi vi phạm, mức độ tác động trước khi kết luận nguyên nhân làm thay đổi chất lượng nước.

Cầu Phú Long dài 1.544 m nối đường Hà Huy Giáp (Quận 12 cũ) và huyện Thuận An (tỉnh Bình Dương cũ), nay thuộc TP Hồ Chí Minh.

Ông Cường cũng lưu ý nhà hàng nổi và cơ sở kinh doanh ăn uống trên mặt nước là hoạt động khác với nuôi trồng thủy sản. Những trường hợp này cần được kiểm tra theo quy định của từng lĩnh vực, từ sử dụng mặt nước đến điều kiện bến, cầu neo đậu và công trình liên quan. Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp chính quyền địa phương cùng các đơn vị chức năng rà soát từng trường hợp.

Ở lĩnh vực giao thông, ông Vũ Anh Dũng, Phó Trưởng phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, thông tin phương án xử lý ùn tắc tại khu vực trạm thu phí Lái Thiêu. Theo ông, giao lộ Quốc lộ 13 - đường dẫn vào cầu Phú Long hiện bị đóng dải phân cách, phương tiện từ cầu Phú Long muốn đi về hướng Bình Dương phải chạy vòng để quay đầu làm tăng áp lực giao thông quanh trạm thu phí.

Sở Xây dựng đã thống nhất với Công an TP Hồ Chí Minh và đơn vị liên quan phương án mở lại giao lộ trước ngày 10/10/2026. Vị trí trạm thu phí Lái Thiêu được giữ nguyên, nhưng các bục thu phí giữa đường sẽ được tháo dỡ. Hệ thống thu phí tự động chuyển lên giá long môn phía trên phần đường xe chạy; một làn thu phí thủ công được duy trì cho phương tiện cần mua vé trực tiếp.

Theo ông Dũng, việc mở lại giao lộ và bố trí lại trạm thu phí nhằm giảm quãng đường phải đi vòng, giúp phương tiện lưu thông thuận lợi hơn trên Quốc lộ 13. Đây là phương án tổ chức giao thông đã được các bên thống nhất và đang chờ hoàn tất các phần việc theo tiến độ dự kiến.