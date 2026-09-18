Gần 24.000 ha lúa, hoa màu bị ngập do mưa lớn

Theo số liệu cập nhật ngày 18/9 của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, mưa lớn đã gây ngập, thiệt hại 23.992 ha lúa, hoa màu, rau màu tại Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An.

Trong đó, Ninh Bình là địa phương ghi nhận diện tích bị ảnh hưởng lớn nhất với 12.121 ha, tiếp đến là Thanh Hóa 6.150 ha, Hà Nội 4.434 ha và Nghệ An 1.287 ha.

Ngoài 23.992 ha lúa, hoa và rau màu bị ngập, báo cáo còn ghi nhận 2.616 ha cây trồng khác cũng bị ảnh hưởng. Diện tích nuôi thủy sản cũng chịu cảnh tương tự khi ghi nhận thiệt hại lên đến 1.774,62 ha. Chăn nuôi cũng chịu ảnh hưởng khi 199 gia súc và 12.158 gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân (Ảnh: Xuân Chinh).

Không chỉ gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, mưa lũ còn ảnh hưởng đến đời sống người dân và hệ thống giao thông tại nhiều địa phương.

Theo báo cáo, có đến 19.183 nhà dân bị ngập. Trong đó, Thanh Hóa có 10.852 nhà, Ninh Bình 4.787 nhà và Hà Nội 2.644 nhà.

Mưa lũ cũng gây ảnh hưởng đến hệ thống giao thông, với nhiều điểm ngập, sạt lở trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ.

Bên cạnh đó, khoảng 10.913 m bờ bao và 7.039 m kênh mương, bờ sông, suối bị sạt lở, hư hỏng.

Tại nhiều khu vực, lực lượng chức năng được huy động để xử lý các điểm xung yếu, khắc phục sạt lở và bảo đảm an toàn cho người dân.

Trước diễn biến mưa lũ, các địa phương đang triển khai các phương án tiêu úng, bảo vệ diện tích sản xuất và bảo đảm an toàn đê điều.

Các lực lượng được yêu cầu theo dõi sát diễn biến mực nước trên sông, đặc biệt tại những khu vực thấp trũng, ven sông và nơi có nguy cơ ngập sâu. Các địa phương cũng tổ chức vận hành trạm bơm, cống tiêu úng và khơi thông dòng chảy nhằm hạn chế tình trạng ngập kéo dài.

Cùng với việc bảo vệ diện tích sản xuất, các địa phương tiếp tục tổ chức sơ tán người dân tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn, kiểm soát các tuyến đường bị ngập và xử lý các điểm sạt lở.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, chủ động phương án ứng phó, kiểm soát các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, đê điều cũng như sản xuất nông nghiệp.