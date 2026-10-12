Giới thiệu nhiều tư liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang

Ngày 12/10/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của Đại tướng, GS.TS. Trần Đại Quang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lễ giới thiệu cuốn sách được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày sinh cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang (12/10/1956 - 12/10/2026).

Dự lễ có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, tỉnh, thành ủy cùng gia đình cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

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NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của Đại tướng, GS.TS. Trần Đại Quang.

Ban biên soạn đãtuyển chọn 70 tác phẩm tiêu biểu, cùng nhiều hình ảnh tư liệu quý giá về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang.

Phần một của cuốn sách mang tên Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận và kim chỉ nam cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Các bài viết tập trung làm rõ giá trị khoa học, cách mạng cùng sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời thể hiện những nội dung sâu sắc về việc học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác và trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức của cán bộ.

Những nội dung này không chỉ khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng, mà còn đưa ra phương pháp chuyển hóa nhận thức lý luận thành bản lĩnh chính trị, trách nhiệm công tác và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Phần hai - Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội: Lựa chọn nhất quán của cách mạng Việt Nam - phản ánh tư duy của Đại tướng, GS.TS. Trần Đại Quang về những vấn đề cốt lõi trong của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tác phẩm tuyển chọn 70 tác phẩm tiêu biểu, cùng nhiều hình ảnh tư liệu quý giá về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang.

Các bài viết tập trung vào vai trò lãnh đạo và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân và đẩy mạnh cải cách tư pháp, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa.

Phát biểu tại lễ giới thiệu cuốn sách, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật, cho biết, việc tuyển chọn 70 tác phẩm không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng sâu sắc, mà còn giúp khái quát một cách toàn diện, hệ thống tầm nhìn tư duy, quan điểm chỉ đạo và dấu ấn hoạt động của Đại tướng Trần Đại Quang qua các chặng đường công tác.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh, giá trị xuyên suốt của cuốn sách là sự kiên định nền tảng tư tưởng của cách mạng Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam. Điều này đòi hỏi phải nắm vững bản chất khoa học của học thuyết, gắn chặt lý luận với thực tiễn, đồng thời vận dụng và phát triển sáng tạo cho phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm phát biểu về ý nghĩa của tác phẩm.

"Mỗi trang sách không chỉ đưa ra những luận giải mang tầm chiến lược, lâu dài, mà còn thấm đẫm tâm huyết, trăn trở và trách nhiệm của Đại tướng, GS.TS. Trần Đại Quang trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Những hình ảnh được tuyển chọn góp phần kết nối tư tưởng với hành động, quan điểm với thực tế, làm nổi bật chân dung nhà lãnh đạo tận tụy, hết lòng vì nước vì dân", PGS.TS. Vũ Trọng Lâm khẳng định.

Trong suốt hơn 45 năm hoạt động và cống hiến, từ một học viên Trường Cảnh sát nhân dân T.Ư đến các cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an, sau là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng, GS.TS. Trần Đại Quang gắn bó sâu sắc với lực lượng Công an nhân dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.