Cảng Giang Biên mở nút kết nối vận tải đa phương thức phía Đông Hà Nội

Từ lợi thế đường thủy đến đầu mối vận tải đa phương thức

Hiện nay, vận tải đường bộ vẫn đảm nhận phần lớn hoạt động lưu chuyển hàng hóa, tạo áp lực lên hệ thống cao tốc, quốc lộ và các tuyến cửa ngõ đô thị. Trong khi đó, đường thủy nội địa có lợi thế vận chuyển khối lượng lớn nhưng chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng.

Vận vận tải đường bộ vẫn đảm nhận phần lớn hoạt động lưu chuyển hàng hóa, tạo áp lực lên hệ thống cao tốc, quốc lộ và các tuyến cửa ngõ đô thị. Ảnh: PV

Phát triển các đầu mối gom hàng, trung chuyển container gắn với mạng lưới đường thủy vì thế trở thành một hướng đi nhằm đa dạng hóa phương thức vận tải, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng. Trong xu hướng này, Cảng thủy nội địa Giang Biên được kỳ vọng bổ sung một mắt xích quan trọng trên hành lang logistics phía Bắc.

Dự án Cảng thủy nội địa Giang Biên vừa được thành phố Hà Nội tổ chức khởi công trong chuỗi hoạt động khởi công, khánh thành các công trình, dự án tiêu biểu chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026).

Dự án do Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco, Công ty Cổ phần Hateco Logistics và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cảng thủy nội địa thực hiện, có tổng quy mô hơn 35 ha, bao gồm 23,87 ha diện tích đất và 11,23 ha vùng nước khai thác cảng; chiều dài bến khoảng 600 m, công suất thiết kế đạt 2 triệu tấn hàng hóa/năm, tổng mức đầu tư khoảng 2.551,8 tỷ đồng. Hạ tầng cảng được quy hoạch đồng bộ với hệ thống bến bãi, giao thông nội bộ, công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và các hạng mục phụ trợ, hướng tới hình thành đầu mối tập kết, xếp dỡ và trung chuyển hàng hóa quan trọng tại khu vực phía Đông Hà Nội.

Lợi thế nổi bật của dự án nằm ở vị trí trên sông Đuống, kết nối với hệ thống sông Hồng và các tuyến vận tải thủy phía Bắc. Từ đây, hàng hóa có thể lưu chuyển theo hành lang Việt Trì – Hà Nội – Phả Lại – Hải Phòng – Quảng Ninh dài khoảng 280km, hoặc tuyến Giang Biên – Ba Lạt – Trà Lý – Nam Triệu dài khoảng 145 km.

Phối cảnh tổng thể Cảng thủy nội địa Giang Biên bên sông Đuống, được quy hoạch trên diện tích hơn 35ha.

Hai hành lang này mở thêm hướng vận chuyển hàng hóa giữa Hà Nội và các cửa ngõ cảng biển phía Bắc, đặc biệt đối với những lô hàng có khối lượng lớn, phù hợp với vận tải bằng sà lan.

Theo mô hình khai thác dự kiến, container từ Hải Phòng có thể được vận chuyển bằng đường thủy về Cảng Giang Biên, sau đó chuyển tiếp bằng đường bộ đến Hà Nội, Bắc Ninh và các khu công nghiệp lân cận. Ở chiều ngược lại, hàng hóa từ các trung tâm sản xuất được tập kết tại cảng trước khi vận chuyển ra cửa ngõ xuất nhập khẩu. Cách tổ chức này cho phép doanh nghiệp kết hợp linh hoạt các phương thức vận tải, giảm phụ thuộc vào đường bộ trên những chặng phù hợp và có thêm cơ hội tối ưu chi phí logistics.

Không chỉ có lợi thế đường thủy, khả năng kết nối với mạng lưới giao thông đường bộ cũng là yếu tố quan trọng đối với hiệu quả khai thác cảng. Từ khu vực Giang Biên, hàng hóa có thể tiếp cận Quốc lộ 5, Quốc lộ 1 và các trục giao thông liên vùng.

Tăng cường kết nối giữa hệ thống cảng biển quốc tế và mạng lưới vận tải nội địa

Theo quy hoạch, tuyến LK58 kết nối Quốc lộ 5 với khu vực cảng; hướng còn lại liên kết với đường dẫn cầu Giang Biên trong quy hoạch có mặt cắt khoảng 25m, quy mô 6 làn xe, cầu được định hướng đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Khi các tuyến kết nối được hoàn thiện, phạm vi gom và phân phối hàng hóa của cảng có thể mở rộng tới các khu công nghiệp, trung tâm sản xuất và thị trường tiêu dùng trong khu vực.

Vị trí Cảng Giang Biên trên hành lang đường thủy sông Đuống – sông Hồng, kết nối Hà Nội với Hải Phòng, Quảng Ninh và hệ thống cảng biển phía Bắc.

Bên cạnh đó, khoảng cách từ Cảng Giang Biên đến ga Gia Lâm khoảng 4,7 km và ga Long Biên khoảng 8km cũng tạo điều kiện nghiên cứu phương án kết nối với mạng lưới đường sắt quốc gia trong dài hạn.

Tuy nhiên, để hình thành chuỗi vận tải đa phương thức thực chất, lợi thế vị trí cần đi cùng hạ tầng trung chuyển, dịch vụ hậu cần và phương án tổ chức khai thác phù hợp. Khi các điều kiện này được đáp ứng, cảng Giang Biên có thể phát huy vai trò điểm giao nhận hàng hóa giữa đường thủy và đường bộ, đồng thời từng bước mở rộng khả năng kết nối đường sắt.

Trong chiến lược phát triển, Tập đoàn Hateco tập trung vào bốn lĩnh vực trọng tâm: bất động sản, dịch vụ logistics, hạ tầng khu công nghiệp và cảng biển. Trong đó, cảng biển và logistics là lĩnh vực đầu tư chiến lược, gắn với định hướng phát triển các công trình hạ tầng quy mô lớn, phục vụ hoạt động thương mại và vận tải hàng hóa.

Dấu ấn nổi bật của Hateco là Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng (HHIT) tại khu bến Lạch Huyện, Hải Phòng. Dự án gồm hai bến container nước sâu với tổng chiều dài cầu cảng khoảng 900m, được đầu tư hệ thống thiết bị xếp dỡ và công nghệ khai thác hiện đại, có khả năng tiếp nhận cỡ tàu container trọng tải lớn nhất trên thế giới từ các tuyến hàng hải quốc tế.

Tiếp nối dự án tại Lạch Huyện, Hateco đang phát triển dự án Bến cảng biển sông Chanh 3 (Quảng Ninh) và cảng container quốc tế Liên Chiểu (Đà Nẵng). Việc mở rộng đầu tư từ khu vực phía Bắc đến miền Trung cho thấy định hướng dài hạn của Tập đoàn này trong phát triển hạ tầng cảng biển, gắn với các cửa ngõ giao thương và hành lang vận tải quan trọng của Việt Nam.

Cảng Giang Biên với Quốc lộ 5, dự án cầu Giang Biên và mạng lưới giao thông phía Đông Hà Nội.

Trong chiến lược đó, Cảng thủy nội địa Giang Biên là bước mở rộng sang một mắt xích khác của chuỗi logistics. Nếu cảng HHIT đảm nhận vai trò đầu mối tiếp nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển, Cảng Giang Biên được định hướng trở thành điểm gom, trung chuyển và phân phối hàng hóa trong nội địa, kết nối Hà Nội và vùng công nghiệp phía Bắc với hệ thống cảng biển Hải Phòng. Kinh nghiệm phát triển cảng container nước sâu là một lợi thế để Hateco phát triển dự án Cảng Giang Biên từ giai đoạn xây dựng đến vận hành khai thác, tổ chức nguồn hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ logistics đi kèm.

Từ cảng biển nước sâu đến cảng thủy nội địa, danh mục đầu tư của Hateco đang từng bước mở rộng theo chiều sâu của chuỗi cung ứng. Khi các đầu mối được kết nối hiệu quả, hàng hóa có thể vận chuyển từ cảng biển vào nội địa bằng đường thủy, tiếp tục phân phối đến các khu công nghiệp, trung tâm sản xuất và thị trường tiêu dùng; đồng thời hình thành chiều vận chuyển ngược lại phục vụ xuất khẩu.

Với Cảng Giang Biên, kinh nghiệm đầu tư hạ tầng cảng biển cùng định hướng phát triển logistics của Hateco được kỳ vọng góp phần hiện thực hóa một đầu mối trung chuyển hàng hóa mới phía Đông Hà Nội, tăng cường kết nối giữa hệ thống cảng biển quốc tế và mạng lưới vận tải nội địa.