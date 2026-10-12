Dự kiến tổ chức concert chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam với 60.000 người

Sáng 12/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Phó Thủ tướng yêu cầu tổ chức các hoạt động thiết thực, rộng khắp, để người dân trực tiếp tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Tạo dấu ấn ngay từ năm đầu tiên tổ chức

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, đồng thời là năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam vào ngày 24/11.

Để triển khai nhiệm vụ này, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1111/QĐ-TTg về Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030 và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Theo kế hoạch, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ diễn ra từ ngày 18-24/11/2026.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phó Thủ tướng nhấn mạnh công tác chuẩn bị cần được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm Ngày hội thực sự trở thành ngày hội văn hóa của toàn dân. "Văn hóa cần thực sự trở thành sức mạnh tinh thần, nội lực, động lực và nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững của đất nước, đồng thời là hệ điều tiết cho sự phát triển", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Báo cáo tại Hội nghị, Bộ VHTT&DL cho biết đã hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức, xác định rõ nội dung, trách nhiệm, tiến độ và nguồn lực thực hiện. Các hoạt động trọng tâm đang được chuẩn bị, gồm Hội nghị Văn hóa toàn quốc dự kiến tổ chức trong tháng 11/2026, chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Hà Nội, triển lãm nghệ thuật, các hoạt động điện ảnh, biểu diễn nghệ thuật và truyền thông số.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Đáng chú ý, Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam đã được vận hành thử nghiệm. Đến ngày 9/10, toàn bộ 34 tỉnh, thành phố được cấp tài khoản, hướng dẫn cập nhật dữ liệu và xác định đầu mối quản lý thông tin. Nền tảng dự kiến được công bố trên toàn quốc vào ngày 1/11/2026.

Tổ chức thiết thực, tránh phô trương, hình thức

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý công tác chuẩn bị tại một số bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chưa thực sự kỹ lưỡng, chưa sát mục tiêu, yêu cầu về nội dung, hình thức và phương thức tổ chức.

Phó Thủ tướng yêu cầu lấy người dân làm chủ thể, cộng đồng dân cư làm trung tâm; đưa các hoạt động văn hóa về xã, phường, thôn, bản, tổ dân phố. Các chương trình phải gần dân, thuận tiện, phù hợp với từng nhóm đối tượng, không chỉ tạo điều kiện để người dân đến xem mà còn trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cao Xuân Thạo phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Cùng với đó, cần mở rộng không gian văn hóa phục vụ nhân dân, phát huy hệ thống bảo tàng, thư viện, nhà hát, rạp chiếu phim, di tích, danh lam thắng cảnh và các thiết chế văn hóa - thể thao. Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu nghiên cứu mở cửa rộng rãi, kéo dài thời gian phục vụ, miễn hoặc giảm phí phù hợp, nhất là trong ngày 24/11.

Về công tác truyền thông, Phó Thủ tướng yêu cầu tạo không khí ngày hội rộng khắp, sinh động, giàu bản sắc; kết hợp các hình thức tuyên truyền truyền thống với công nghệ số, phát huy vai trò của báo chí, truyền hình, nền tảng số, mạng xã hội và truyền thông cộng đồng.

Phó Thủ tướng giao Bộ VHTT&DL hoàn thiện hướng dẫn khung hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết trước ngày 15/10/2026, tổ chức họp báo và khẩn trương đưa vào vận hành Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam. Hà Nội được giao chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt và concert chào mừng, dự kiến thu hút khoảng 60.000 người, bảo đảm an ninh, an toàn.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, bổ sung kế hoạch, chuyển từ kế hoạch sang sản phẩm cụ thể. Hiệu quả thực chất, sức lan tỏa và giá trị bền vững phải là thước đo của các hoạt động, để Ngày Văn hóa Việt Nam thực sự đi vào đời sống, trở thành ngày hội được người dân mong đợi mỗi năm.