TPHCM và TP Hamburg (Đức) đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng

Cùng tham dự buổi tiếp có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ và đại diện của nhiều sở, ngành TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại buổi tiếp đoàn Thị trưởng TP Hamburg (Đức). Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Được đánh giá cao việc Thị trưởng TP Hamburg chọn TPHCM là điểm đến trong chuyến công tác, và tham dự Diễn đàn "Doanh nghiệp và Đầu tư Đức tại Việt Nam 2026", thể hiện sự quan tâm của Hamburg trong hợp tác với Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tặng quà lưu niệm đến ông Peter Tschentscher, Thị trưởng thứ nhất TP Hamburg Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Được khẳng định, TPHCM luôn coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Đức, đồng thời đánh giá cao những đóng góp hiệu quả của cộng đồng doanh nghiệp Đức đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

Nhấn mạnh những nét tương đồng giữa TPHCM và TP Hamburg, đồng chí Nguyễn Văn Được đề xuất hai bên tăng cường hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực công nghệ đường sắt, giao thông đô thị, năng lượng tái tạo và chuyển đổi xanh. TPHCM cam kết đồng hành, chủ động tạo môi trường đầu tư thuận lợi để các sáng kiến và dự án hợp tác của doanh nghiệp Đức được triển khai nhanh chóng, đóng góp thiết thực cho quan hệ hai nước.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động của TPHCM, ông Peter Tschentscher, Thị trưởng thứ nhất TP Hamburg cho biết, chuyến công tác lần này giúp đoàn có cơ hội khảo sát thực tế môi trường đầu tư cũng như tìm hiểu văn hóa, lịch sử địa phương.

Thị trưởng thứ nhất TP Hamburg nhấn mạnh, Hamburg có thế mạnh về công nghệ cảng thông minh, cảng xanh, năng lượng tái tạo và chuyển đổi xanh. Trên nền tảng quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia, chính quyền Hamburg mong muốn tiếp tục đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển của TPHCM, nhất là trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng hợp tác như cảng biển, hạ tầng giao thông đô thị, công nghệ đường sắt và năng lượng sạch.