[GALLERY] 'Dải lụa ký ức' dần thành hình bên hồ Gươm

Tại khu vực vườn hoa và đường đi dạo ven bờ phía Tây hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ, một không gian nghệ thuật mang chủ đề “Dải lụa ký ức” đang được thi công, hướng tới hoàn thành trước dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Gợi mở ký ức đô thị bên hồ Gươm Không chỉ là không gian trang trí trong thời gian ngắn, “Dải lụa ký ức” được phường Hoàn Kiếm kỳ vọng trở thành điểm nhấn gợi mở những câu chuyện về ký ức đô thị và hồ Hoàn Kiếm - không gian văn hóa, lịch sử đã trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống của người dân Thủ đô.

Hệ thống khung gương với các mảng phản chiếu được kỳ vọng tạo nên hiệu ứng thị giác đặc biệt khi kết hợp với ánh sáng. Công nhân đang hoàn thiện từng khung gương, từng bước tạo hình cho không gian nghệ thuật bên hồ.

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, công trình được triển khai nhằm tạo thêm điểm nhấn cảnh quan, đồng thời mang đến cho người dân và du khách những góc trải nghiệm mới tại không gian vốn quen thuộc của hồ Gươm.

Mặc dù công trình vẫn chưa hoàn thiện nhưng rất đông người dân và du khách đến check-in.

Công trình điểm nhấn này tạo ra luồng không khí du lịch mới mẻ tại khu vực Hồ Gươm trong những ngày gió thu se lạnh.

Du khách chụp ảnh lưu niệm cùng công trình điểm nhấn.

Phía sau là hệ thống cầu cạn với khung thép và ván gỗ, đang được công nhân khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.

Điểm nhấn của toàn bộ không gian là hệ thống cầu cạn cảnh quan kết hợp ánh sáng và các khung gương. Khi hoàn thiện, tuyến đi bộ sẽ tạo thêm không gian để người dân, du khách tham quan, dạo bộ và ghi lại những hình ảnh mới bên hồ Hoàn Kiếm.

Theo phương án triển khai, toàn bộ kinh phí thực hiện được huy động từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Sau khi chương trình kết thúc, đơn vị thực hiện có trách nhiệm hoàn trả khu vực bờ hồ về trạng thái ban đầu. Thời gian trưng bày tác phẩm nghệ thuật dự kiến từ ngày 8/10 đến hết ngày 2/12.