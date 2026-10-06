Phường Ô Chợ Dừa tổ chức chương trình nghệ thuật 'Giai điệu tự hào - Âm vang bài ca Hà Nội'

Một tiết mục tại chương trình nghệ thuật “Giai điệu tự hào - Âm vang bài ca Hà Nội”. Ảnh: H.Duy

Chương trình diễn ra tại sân khấu đảo tròn hồ Đống Đa, với sự tham dự của đại diện các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cựu chiến binh cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Tham gia biểu diễn có các nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Đoàn nghệ thuật Hương Sắc Việt và các cựu chiến binh phường Ô Chợ Dừa.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa Đặng Thị Mai nhấn mạnh, chương trình nghệ thuật là “món quà tinh thần đặc sắc, là lời tri ân gửi tới các thế hệ cha anh đi trước”, đồng thời góp phần “khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, bồi đắp niềm tin và khát vọng vươn lên của mỗi người dân phường Ô Chợ Dừa”.

Đông đảo cán bộ và nhân dân theo dõi chương trình nghệ thuật tại sân khấu đảo tròn hồ Đống Đa. Ảnh: H.Duy

Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng thành 3 chương: “Hà Nội - Những giai điệu tự hào”, “Hào khí Thủ đô - Dấu chân người lính” và “Hà Nội hôm nay - Khát vọng tương lai”. Các tiết mục được thể hiện bằng nhiều loại hình như hợp ca, song ca, hát múa, độc tấu sáo trúc, đàn T’rưng, tam tấu đàn nhị…, tạo nên những sắc màu nghệ thuật đa dạng. Đồng thời đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc về Hà Nội, từ truyền thống hào hùng, dấu ấn người chiến sĩ đến hình ảnh Thủ đô hôm nay và khát vọng hướng tới tương lai.

Các tiết mục nghệ thuật góp phần tái hiện truyền thống hào hùng, tình yêu Hà Nội và hình ảnh người chiến sĩ Thủ đô. Ảnh: H.Duy

Thông qua những giai điệu đi cùng năm tháng, chương trình là lời tri ân các thế hệ cha anh, đồng thời góp phần bồi đắp niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, niềm tin và khát vọng vươn lên, tiếp tục chung sức xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.