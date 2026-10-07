Thủ lĩnh Alpha: Tween THCS Nghĩa Tân mang đàn bầu, sáo trúc lên sân khấu học đường

Tình yêu với nhạc cụ truyền thống

Trước khi khởi động năm học mới, cô bạn Đỗ Trà My - Lucy (Lớp 9A18) - Liên đội trưởng Trường THCS Nghĩa Tân (Hà Nội) đã có một mùa Hè đáng nhớ với hoạt động Summer Camp, cùng tập thể lớp tham gia những trò chơi vận động ngoài trời, chèo thuyền, tự tay chuẩn bị bữa ăn để nạp đầy năng lượng trở lại trường với thật nhiều hoạt động mới.

Bạn Trà My (phải). Ảnh: NVCC.

Có một “người bạn” đặc biệt luôn đồng hành cùng Trà My trên những sân khấu lớn: chiếc đàn bầu: “Bắt đầu học và luyện tập nhạc cụ truyền thống tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, mình từng bước làm quen với cách tạo âm, cao độ và những kỹ thuật ngân rung đặc trưng của đàn bầu.” Với cô bạn Gen Alpha, bí kíp để chơi nhạc cụ thành thạo là những lần luyện tập đều đặn, kể cả khi chẳng có sân khấu nào đang chờ phía trước.

Bạn Trà My mang đàn bầu lên sân khấu học đường. Ảnh: NVCC.

Một kỷ niệm đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của Trà My là khi cô bạn có cơ hội mang đàn bầu sang Trung Quốc để giao lưu, biểu diễn trong chương trình “Hành trình Đỏ” - hoạt động giao lưu hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc. Chương trình có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Đứng trước khán giả quốc tế, chiếc đàn bầu bỗng trở thành “cầu nối” để kể câu chuyện Việt Nam bằng âm nhạc: “Được đứng trên sân khấu và biểu diễn một nhạc cụ mang đậm bản sắc truyền thống là một trải nghiệm đáng nhớ để mình giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế” - Trà My tâm đắc.

Bạn Trà My (thứ hai, bên phải) trong chương trình “Hành trình Đỏ”. Ảnh: NVCC.

Mang tiếng đàn bầu lên sân khấu trường

Sau hành trình chăm chỉ luyện tập nhạc cụ truyền thống tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Trà My còn là một Liên Đội trưởng năng nổ trong các hoạt động Đội của trường: “Từ đầu năm học, mình đã chuẩn bị cho các tiết mục trình diễn đàn bầu trên sân khấu trường trong ngày Nhà giáo Việt Nam”.

Không dừng lại ở một loại hình nghệ thuật, Trà My còn thử sức với nhạc cụ sáo trúc, múa dân gian và ca hát. Ảnh: NVCC.

Trong Chương trình Tổng kết Đề án Sân khấu học đường tại các trường THCS, THPT Hà Nội năm 2026, Trà My đảm nhận vị trí vocal chính trong hai tiết mục giành Giải Vàng và Giải Bạc tại Đêm Gala Âm nhạc.

Teen khoe tài năng chơi nhạc cụ truyền thống trong Chương trình Tổng kết Đề án Sân khấu học đường. Ảnh: NVCC.

Cách học này cũng có thể trở thành “mẹo nhỏ” dành cho bạn muốn khám phá năng khiếu của bản thân: chọn một nhạc cụ mình thật sự yêu thích để luyện tập lâu dài, sau đó mạnh dạn thử thêm nhiều kỹ năng mới.

Tự tạo “tốc độ” riêng trên hành trình tỏa sáng

Trà My còn có một màn “chuyển hệ” đầy bất ngờ khi debut với nhóm nhạc 9 thành viên Zenith Crew, thuộc Next G+ Entertainment. Trong nhóm, Trà My đảm nhận vị trí dancer, đặc biệt yêu thích công việc biên đạo và theo đuổi girl style - phong cách nhảy đề cao năng lượng nữ tính nhưng vẫn dứt khoát và có cá tính riêng.

Nhóm nhạc Zenith Crew. Ảnh: NVCC.

Lucy xuất hiện trong diện mạo mới với những set quay lấy bối cảnh sân thể thao trong MV đầu tay mang tên “Zenith Rise”. Zenith gợi đến điểm cao nhất, đỉnh cao của thành công hay thành tựu; còn Rise mang nghĩa vươn lên mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, điểm cuốn hút của mỗi phần trình diễn nằm ở việc làm chủ cơ thể và thể hiện được thần thái của chính mình. Bí kíp nhỏ khi học một bài nhảy là đừng vội chạy theo tốc độ: hãy chia choreo thành từng đoạn ngắn, tập chắc động tác và nhịp trước, sau đó mới thêm lực, biểu cảm và phong cách cá nhân.

MV “Zenith Rise” được 9 thành viên Zenith Crew đầu tư, chăm chút từng khung hình. Ảnh: NVCC.

Vừa học tập, vừa tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật chắc chắn không phải chuyện dễ dàng. Nếu bạn có lịch luyện tập dày, thay vì cố gắng làm mọi thứ cùng lúc, chúng mình có thể chia thời gian cho công việc nào cần ưu tiên trước.

Bạn đã sẵn sàng tạo “tốc độ” riêng trên hành trình tỏa sáng của riêng mình trong học kỳ này?