[GALLERY] Toyota Corolla Cross 2027 giá từ 650 triệu đồng, rút gọn phiên bản

Toyota tiếp tục duy trì phần lớn thiết kế, hệ truyền động và trang bị trên Corolla Cross 2027 thế hệ mới. Thay đổi đáng kể nhất nằm ở danh mục phiên bản hybrid khi hãng loại bỏ Corolla Cross Hybrid S, chỉ còn hai lựa chọn SE và XSE.

Ở các phiên bản sử dụng động cơ xăng, Toyota Corolla Cross 2027 tiếp tục trang bị động cơ 4 xi-lanh 2.0L, công suất 169 mã lực, kết hợp hộp số CVT có tích hợp cấp số 1 cơ khí. Xe có tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh.

Trong khi đó, Corolla Cross Hybrid thế hệ mới sử dụng hệ truyền động có công suất 196 mã lực và hệ dẫn động 4 bánh điện tử là trang bị tiêu chuẩn. Ngoài sự điều chỉnh về phiên bản Hybrid, thiết kế tổng thể và trang bị cơ bản của Corolla Cross 2027 gần như giữ nguyên so với bản 2026.

Nội thất của Corolla Cross 2027 tiếp tục duy trì thế mạnh về không gian và tính tiện dụng. Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị màn hình giải trí 8 inch, trong khi các bản LE và Hybrid SE cung cấp tùy chọn màn hình 10,5 inch.

Trên các bản cao cấp XLE và Hybrid XSE, màn hình 10,5 inch cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số 12.3 inch trở thành trang bị tiêu chuẩn. Kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto có mặt trên toàn bộ các phiên bản.

Về mặt an toàn, gói công nghệ Toyota Safety Sense 3.0 tiếp tục là trang bị tiêu chuẩn toàn dòng xe, bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha tự động, nhận diện biển báo giao thông và hệ thống phanh tự động tiền collision tích hợp phát hiện người đi bộ.

Tại thị trường quốc tế, mẫu xe crossover Toyota Corolla Cross 2027 nâng cấp có giá khởi điểm từ 25.535 USD (khoảng 650 triệu đồng) cho bản chạy xăng L FWD.

Trong khi đó, bản Hybrid SE – hiện là lựa chọn Hybrid thấp nhất – có giá khởi điểm từ 31.415 USD (khoảng 790 triệu đồng). Các mức giá này chưa bao gồm phí vận chuyển và giao xe.

Dự kiến, Toyota Corolla Cross 2027 sẽ chính thức có mặt tại các đại lý vào mùa thu năm nay. Dù mức giá tăng nhẹ và ít cải tiến đột phá, Corolla Cross vẫn hứa hẹn duy trì vị thế dòng xe gia đình đô thị thực dụng hàng đầu nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu, trang bị an toàn vượt trội và không gian linh hoạt.

Video: Xem chi tiết Toyota Corolla Cross Z Adventure 2027 mới.