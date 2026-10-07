Phim có Vân Dung, Thanh Sơn tham gia diễn xuất lộ bối cảnh đẹp ngỡ ngàng

Nhà sản xuất bộ phim điện ảnh "Án mạng karaoke" vừa chính thức tung tập 1 của chuỗi video hậu trường (BTS) với tựa đề "Hành trình tìm ra cây ba gốc một ngọn". Tập hậu trường đưa khán giả theo chân ê-kíp khám phá những thử thách thực tế trong quá trình thiết lập bối cảnh quay tại Di tích danh lam thắng cảnh Quốc gia Núi Chứa Chan (Đồng Nai).

Hành trình "đãi cát tìm vàng" của đội ngũ sản xuất

Núi Chứa Chan hiện nay vốn là điểm du lịch sinh thái và tâm linh nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách với hệ thống cáp treo và các tuyến đường trekking. Trong đó, khu vực "Cây 3 gốc 1 ngọn" (nơi tọa lạc của miếu Sơn Thần trong phim) là một điểm dừng chân quen thuộc và linh thiêng bậc nhất đối với khách hành hương. Đây là một cây cổ thụ mang hình dáng kỳ dị: Ba gốc to lớn mọc cách xa nhau nhưng vươn lên chụm lại thành một ngọn duy nhất.

Đạo diễn Hoàng Lê chia sẻ trong video BTS rằng quá trình đi tìm bối cảnh cho bộ phim là rất gian nan và tiêu tốn nhiều thời gian.

Bối cảnh của phim "Án mạng karaoke".

Ê-kíp từng cân nhắc đến những lựa chọn dễ dàng hơn như một homestay trong rừng, nhưng nhận thấy các không gian đó thiếu đi linh hồn cốt lõi cho tác phẩm. Sau cùng, họ quyết định chọn "Cây 3 gốc 1 ngọn" dù khi mới lên xem lần đầu, không ai trong ê-kíp tin rằng có thể tổ chức ghi hình tại đây.

Thiết kế mỹ thuật Ngô Phước Trường cũng khẳng định vẻ đẹp sừng sững của phần cổ thụ 3 gốc đã tạo ấn tượng thị giác cực kỳ mạnh, khiến ê-kíp quyết định đây chắc chắn phải là bối cảnh của phim ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bên cạnh đó, đoàn phim "Án mạng Karaoke" quyết định chọn bối cảnh này với mục đích thiết thực là nhằm quảng bá vẻ đẹp và giá trị lịch sử, tâm linh của di tích đến với đông đảo công chúng.

Cây đại thụ có mặt trong phim.

Trước khi chính thức bấm máy, toàn bộ đoàn phim đã cẩn thận thắp nhang thưa gửi các chư vị thần linh. Xuyên suốt quá trình thực hiện dự án tại đây, đoàn phim cũng đã vinh dự nhận được sự quan tâm và hỗ trợ nhiệt tình từ phía chính quyền địa phương.

Dàn diễn viên ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ

Nếu Cây 3 gốc 1 ngọn khiến ê-kíp sản xuất phải mất nhiều thời gian để chinh phục, thì khi tận mắt chứng kiến không gian này, các diễn viên cũng có những phản ứng bất ngờ.

Tạ Lâm, người đảm nhận vai Mắm, đặc biệt ấn tượng khi nhìn thấy bối cảnh được ê-kíp thiết kế hòa vào cảnh quan tự nhiên trên hành trình từ chân núi lên.

Thanh Sơn chia sẻ những gì anh tận mắt chứng kiến tại hiện trường vượt xa hình dung của mình khi đọc kịch bản.

Trong khi đó, Thanh Sơn cho biết những gì anh tận mắt chứng kiến tại hiện trường vượt xa hình dung của mình khi đọc kịch bản. Không gian thực tế mang đến một cảm giác khác hoàn toàn so với những gì có thể tưởng tượng trên trang giấy.

Còn với nghệ sĩ Đại Nghĩa và nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc, ban đầu cả 2 chỉ hình dung đây sẽ là những cảnh quay rừng núi thông thường. Nhưng khi trực tiếp đặt chân đến địa điểm ghi hình, 2 nam nghệ sĩ không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ hùng vĩ, hoang sơ và đậm màu sắc tâm linh của không gian Núi Chứa Chan.

Phim điện ảnh "Án mạng karaoke" sẽ có suất chiếu sớm từ 18h ngày 29/10/2026; khởi chiếu chính thức tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 30/10/2026.