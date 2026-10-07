Kho báu bên trong ngôi trường dành cho con cháu hoàng gia ở Anh

Tại Anh, Eton College là một trong những trường nội trú lâu đời và danh tiếng, từng đào tạo nhiều thành viên hoàng gia, chính trị gia, nhà văn và nhân vật có ảnh hưởng. Trong khuôn viên mang đậm dấu ấn lịch sử của trường, School Library là một trong những không gian học tập được học sinh sử dụng thường xuyên. Tòa nhà mái vòm kết hợp kiến trúc truyền thống với các tiện ích hiện đại, lưu trữ hơn 30.000 tài liệu phục vụ học tập và đọc sách. Đây cũng là nơi các thành viên cộng đồng Eton tìm đến để học tập, nghiên cứu hoặc đơn giản là dành thời gian với những trang sách.

Để đáp ứng những nhu cầu đó, Eton xây dựng School Library theo hướng thân thiện và linh hoạt, đặt thư viện ở vị trí trung tâm khuôn viên trường. Bên cạnh sách hư cấu và phi hư cấu, học sinh có thể tìm đọc báo, tạp chí, sách điện tử và nhiều nguồn tài liệu trực tuyến. Thư viện cũng được trang bị Wi-Fi, máy tính tại tầng lửng và hệ thống in ấn để hỗ trợ việc học và nghiên cứu.

School Library không chỉ được sử dụng cho những giờ đọc sách yên tĩnh mà còn được điều chỉnh cho các tiết học, buổi nói chuyện, sự kiện cộng đồng hay hoạt động của các câu lạc bộ. Những khu trưng bày sách cũng thường xuyên thay đổi theo chủ đề, giới thiệu các sáng kiến hoặc nội dung mới. Nhờ vậy, thư viện trở thành một phần của đời sống học đường thay vì chỉ là nơi học sinh tìm đến khi cần tìm kiếm tài liệu.

Nếu School Library phục vụ nhu cầu đọc và học tập hàng ngày, College Library của Eton College lại đưa học sinh tiếp cận với một lớp di sản khác của Eton. Thư viện được hình thành không lâu sau khi trường thành lập vào năm 1440, ban đầu dành cho các học sinh và chủ yếu lưu giữ tài liệu về thần học. Qua gần 600 năm, bộ sưu tập liên tục được mở rộng, từ sách cổ điển đến khoa học, lịch sử, văn học và nghệ thuật. Quá trình tích lũy đó đã biến College Library thành một trong những kho tư liệu đặc biệt của Eton.

Ngày nay, College Library lưu giữ hơn 150.000 tài liệu có niên đại từ thế kỷ IX đến XXI, bao gồm sách in, bản thảo văn học, thư viết tay, tranh in, bản vẽ và các tài liệu lưu trữ của Eton. Đáng chú ý, kho tư liệu có khoảng 200 bản thảo thời Trung cổ và Phục hưng cùng hơn 200 cuốn sách in từ thế kỷ XV. Bên cạnh đó là hơn 50.000 sách in từ thế kỷ XVI đến XXI. Quy mô và độ tuổi của bộ sưu tập khiến College Library vượt xa chức năng của một thư viện trường học thông thường.

Điều đáng chú ý là những tài liệu quý này không chỉ được bảo quản như hiện vật lịch sử. College Library vẫn là một thư viện đang hoạt động, mở cửa quanh năm và được các học giả tìm đến nghiên cứu. Học sinh Eton được giới thiệu về thư viện ngay từ năm đầu tiên, tham gia các buổi học tại đây và được khuyến khích sử dụng nguồn tư liệu cho việc tự học. Nhờ đó, những bản thảo và sách hàng trăm năm tuổi vẫn giữ được mối liên hệ trực tiếp với hoạt động học tập của học sinh hiện tại.

Với học sinh Eton, thay vì chỉ dựa vào sách giáo khoa hoặc tài liệu trên lớp, các em có thể tìm đến bản thảo, thư từ, sách cổ và những tài liệu nguyên bản để phục vụ cho học tập, nghiên cứu. Học sinh được phép sử dụng College Library cho việc tự học, các học giả ngoài trường cũng có thể tiếp cận bộ sưu tập theo lịch hẹn.

Cùng với hệ thống sách in đồ sộ, Eton cũng đưa tài nguyên số vào hoạt động thư viện. School Library cung cấp sách điện tử, báo, tạp chí và nhiều nguồn dữ liệu trực tuyến thông qua hệ thống nội bộ của trường. Tuy nhiên, công nghệ không hoàn toàn thay thế thư viện truyền thống mà đồng hành song song với sách, phòng đọc và bộ sưu tập lịch sử. Sự kết hợp này cho phép Eton duy trì giá trị của sách in đồng thời đáp ứng cách học và nghiên cứu của học sinh trong môi trường giáo dục hiện đại.

Cách tổ chức này cũng thể hiện định hướng của Eton trong việc khuyến khích học sinh chủ động khám phá tri thức. Thông qua những tài liệu phục vụ bài học đến các tư liệu gốc có tuổi đời hàng trăm năm, học sinh có thể tự tìm kiếm, nghiên cứu và mở rộng hiểu biết theo mối quan tâm của mình. Nhờ đó, hai thư viện trở thành cầu nối giữa việc học trong hiện tại và di sản tri thức kéo dài hàng thế kỷ của Eton, đưa học sinh vượt ra khỏi khuôn khổ lớp học để tiếp cận những nguồn tư liệu thực tế và đa dạng hơn.

Tú Anh