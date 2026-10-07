Buyer quốc tế khảo sát sản phẩm du lịch Đà Nẵng

Theo chương trình, ngày 17/10, các buyer tham gia khảo sát dịch vụ tại Đà Nẵng theo hai khung giờ, từ 8 giờ đến 12 giờ và từ 14 giờ đến 17 giờ 30. Qua trải nghiệm thực tế về cơ sở lưu trú, dịch vụ, sản phẩm và điểm đến, các đối tác có thêm thông tin để xây dựng chương trình, tuyến tour đưa khách đến Đà Nẵng.

Ngày 18/10, chương trình tập trung vào kết nối doanh nghiệp (B2B) và các hoạt động chuyên môn. Phiên kết nối B2B quốc tế diễn ra buổi sáng, tạo điều kiện để buyer trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp du lịch, lưu trú, hàng không, MICE (du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với hội nghị, hội thảo, triển lãm) và các đơn vị cung ứng dịch vụ. Buổi chiều, các buyer tham dự hội thảo và tham quan không gian trưng bày sản phẩm du lịch. Ngày 19/10, các đoàn tiếp tục khảo sát sản phẩm, dịch vụ tại Đà Nẵng theo lịch trình phù hợp trước khi kết thúc chương trình.

Theo Ban tổ chức, chương trình Hosted Buyer của DITF 2026 được kỳ vọng giúp doanh nghiệp Đà Nẵng nắm bắt nhu cầu từng thị trường, tăng cơ hội hợp tác, xây dựng tour và đưa khách quốc tế đến thành phố.