Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam 2026: Đa dạng cách kể chuyện tại hạng mục TVC/ Phim quảng cáo xuất sắc

TVC là một trong những hình thức thể hiện trực quan cách thương hiệu xây dựng ý tưởng và truyền tải thông điệp đến người tiêu dùng. Từ concept, hình ảnh đến cách triển khai nội dung, mỗi tác phẩm mang đến một hướng tiếp cận riêng đối với những câu chuyện quen thuộc trong đời sống.

Ở mùa giải năm nay, các tác phẩm tại hạng mục “TVC/Phim quảng cáo xuất sắc nhất” cho thấy sự đa dạng trong cách khai thác chất liệu văn hóa, gia đình, công nghệ và kết nối. Nhiều chiến dịch lựa chọn bối cảnh Tết để xây dựng câu chuyện, đồng thời kết hợp TVC với các nền tảng số và hoạt động tương tác nhằm mở rộng khả năng tiếp cận khán giả.

Khai thác câu chuyện gia đình và không khí Tết

Với “Trao quà Chúc Yên cả năm tích cực”, La Vie lựa chọn câu chuyện về những lời chúc đầu năm, tập trung vào mong muốn về một năm mới yên vui, khỏe mạnh. TVC khai thác những khoảnh khắc gia đình chuẩn bị đón Tết, qua đó đặt sản phẩm nước khoáng thiên nhiên vào bối cảnh nghỉ ngơi và sum họp.

Chiến dịch được triển khai trên YouTube, Facebook và truyền hình, đồng thời kết hợp chương trình quét mã QR trên nhãn chai và thùng sản phẩm để tham gia các hoạt động nhận vàng, lì xì. Thông điệp “Tặng quà La Vie – Chúc Yên vui khỏe mạnh, Cả năm tích cực” được sử dụng xuyên suốt chiến dịch.

TVC Tết của La Vie truyền tải lời chúc đầu năm “Yên vui, khỏe mạnh"

Trong khi đó, Viettel Telecom chọn một cách tiếp cận khác với TVC Tết “Dân chơi 5G tới bến tới bờ”. Thay vì xây dựng câu chuyện người con trở về quê ăn Tết, phim theo chân ông An do NSND Tự Long thủ vai trong hành trình xuyên Việt thăm các con.

Ý tưởng “Không về được, thì tôi LÊN!” được phát triển từ thực tế khoảng cách địa lý giữa các thành viên trong gia đình. Thông qua kết nối 5G, câu chuyện hướng đến thông điệp về sự sum vầy không chỉ được tạo nên bởi việc gặp mặt trực tiếp mà còn có thể được duy trì qua công nghệ.

Chiến dịch được triển khai trên YouTube, Facebook, TikTok, truyền hình và OOH, đồng thời giới thiệu tính năng 5G Family trên ứng dụng My Viettel. Theo thông tin từ chiến dịch, sau 7 ngày, TVC đạt hơn 25 triệu lượt xem trên YouTube và hơn 30 triệu lượt xem trên các nền tảng, với 95% phản hồi được ghi nhận là tích cực.

TVC Tết 2026 của Viettel Telecom quảng bá gói 5G Family với ý tưởng “Không về được, thì tôi LÊN!”

Công nghệ trở thành chất liệu kể chuyện

Dự án “Tết mới. Vẹn ý xưa” của Samsung Việt Nam tiếp cận câu chuyện Tết từ mối quan hệ giữa công nghệ và những giá trị truyền thống.

TVC quảng bá Galaxy S25 Ultra cùng Google Gemini và Galaxy AI, sử dụng những chất liệu quen thuộc như album ảnh cũ, đầu lân thủ công và các khoảnh khắc sum vầy để xây dựng câu chuyện. Công nghệ AI được đặt trong vai trò làm mới những ký ức, qua đó truyền tải ý tưởng về khả năng kết nối các thế hệ và lưu giữ những giá trị truyền thống trong đời sống hiện đại.

Chiến dịch được triển khai trên YouTube, Facebook, TikTok và DOOH, kết hợp các hoạt động trải nghiệm Galaxy AI tại điểm bán trên toàn quốc. TVC đạt hơn 21 triệu lượt xem trên kênh YouTube Samsung Việt Nam.

TVC “Tết Mới. Vẹn Ý Xưa” của Samsung Việt Nam quảng bá Galaxy S25 Ultra cùng Google Gemini và Galaxy AI

Ở một hướng tiếp cận khác, “Grab trọn Tết Việt” của Grab Việt Nam sử dụng chính hệ sinh thái dịch vụ của thương hiệu làm chất liệu cho câu chuyện.

Phim ngắn và TVC Tết Bính Ngọ xoay quanh những chuyến xe, đơn hàng GrabBike, GrabCar, GrabFood và GrabMart, qua đó khắc họa vai trò của các dịch vụ trong việc kết nối người thân và đưa hương vị Tết đến nhiều địa phương.

Với thông điệp “Grab Trọn Một Vòng Việt Nam, Grab Trọn Tết Việt”, câu chuyện được mở rộng theo hành trình của các bác tài qua nhiều khung cảnh Tết từ Bắc vào Nam. Chiến dịch được triển khai trên YouTube, Facebook, TikTok và OOH, kết hợp 34 mã giảm giá theo tên tỉnh thành và cuộc thi dành cho bác tài.

Theo thông tin từ chiến dịch, TVC đạt hơn 23 triệu lượt xem trên YouTube cùng hàng triệu lượt tương tác trên các nền tảng.

Phim ngắn và TVC Tết Bính Ngọ của Grab Việt Nam khắc họa những chuyến xe

Theo BTC, các tác phẩm tại hạng mục “TVC/Phim quảng cáo xuất sắc nhất” năm nay cho thấy xu hướng kết hợp giữa câu chuyện thương hiệu với những chủ đề gần gũi như gia đình, Tết, kết nối và công nghệ. Bên cạnh hình thức TVC truyền thống, các chiến dịch cũng được mở rộng trên nền tảng số, mạng xã hội, OOH và các hoạt động tương tác với người tiêu dùng.

Hạng mục TVC/ Phim quảng cáo xuất sắc nhất nhằm vinh danh những tác phẩm phim quảng cáo có cốt truyện ấn tượng, kỹ thuật sản xuất tinh xảo và khả năng truyền đạt thông điệp thương hiệu đầy sức thuyết phục.

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