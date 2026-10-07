Công bố chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ' cho thiếu nhi Thủ đô

Chương trình chính thức diễn ra vào 16h ngày 10/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Nuôi dưỡng đời sống tinh thần

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nhân cách cho thế hệ tương lai

Lấy thiếu nhi làm trung tâm, chương trình kết nối âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và tương tác trong một câu chuyện xuyên suốt, giúp các em khám phá thế giới, cảm nhận những giá trị của gia đình, quê hương và có thêm động lực học tập, rèn luyện để thực hiện ước mơ. “Chắp cánh tuổi thơ” góp thêm một không gian văn hóa dành cho thiếu nhi và gia đình, đưa những giá trị được gìn giữ, trao truyền đến với trẻ em bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi.

Ban tổ chức và khách mời tại Lễ công bố. Ảnh: BTC

Phát biểu tại Lễ công bố, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Quế Đình Nguyên nhấn mạnh: Chăm lo cho thiếu nhi là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Bằng thế mạnh của báo chí, văn hóa và nghệ thuật, Báo Nhân Dân mong muốn góp thêm những sản phẩm lành mạnh, giàu tính giáo dục và nhân văn, phù hợp với nhu cầu và cách tiếp nhận của các em.

“Với ‘Chắp cánh tuổi thơ’, chúng tôi mong rằng niềm vui từ sân khấu sẽ tiếp tục khơi gợi ở các em sự tò mò, tinh thần ham hiểu biết và thói quen chủ động tìm hiểu", Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân chia sẻ.

Việc tạo ra một không gian nghệ thuật riêng biệt như ‘Chắp cánh tuổi thơ’ không chỉ nhằm mang đến niềm vui, mà sâu xa hơn, chính là cách Báo Nhân Dân nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc tương lai của mình. Nuôi dưỡng niềm vui đọc, khuyến khích các em đặt câu hỏi và khám phá từ sớm cũng chính là góp phần mở rộng hiểu biết, bồi đắp nhân cách và đồng hành cùng các em trưởng thành.

Nghệ thuật sáng tạo từ "Trang giấy diệu kỳ"

Nội dung chương trình được cấu trúc thành ba chương: Miền ký ức, Vườn rừng diệu kỳ và Bầu trời ước mơ, tạo nên hành trình từ những giá trị nuôi dưỡng tuổi thơ, đến khám phá thế giới và nhận ra những điều mỗi em mong muốn thực hiện.

Với hình tượng “Trang giấy diệu kỳ” làm ngôn ngữ sáng tạo xuyên suốt, chương trình bắt đầu từ một hình ảnh thân thuộc với trẻ em: trang giấy trắng bên bàn học. Từ những nét vẽ, nếp gấp và trí tưởng tượng, trang giấy lần lượt mở ra những thế giới mới, khi trở thành chiếc máy bay, khi hóa thành con thuyền, mang theo những ước mơ của trẻ nhỏ qua từng chặng hành trình.

Các nghệ sĩ nhí sẽ tham gia chương trình. Ảnh: BTC

Đồng hành cùng thiếu nhi trong hành trình này là hai nhân vật Sao Đỏ (Mạc Văn Khoa đóng) và Sao Băng (Hoàng Kim Ngọc đóng); cùng các nghệ sĩ: Hoàng Bách, LyLy, Izara Thiên Nga, Phương Thảo, dàn nghệ sĩ nhí Ali Thục Phương... Tham gia biểu diễn có Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Cung Thiếu nhi Hà Nội, Câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ và Đoàn nghệ thuật HT.

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long sẽ giao lưu, tương tác cùng khán giả nhỏ tuổi với vai trò khách mời đặc biệt.

Đặc biệt, điểm nhấn của “Chắp cánh tuổi thơ” là sự tham gia trực tiếp của khán giả nhỏ tuổi từ vị trí người xem trở thành một phần của hành trình nghệ thuật. Các em không chỉ theo dõi câu chuyện mà còn trực tiếp tương tác, vận động, khám phá và cùng tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ của chương trình.