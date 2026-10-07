Giấy chứng nhận có thời gian công tác của đồng chí Lê Mạnh Quỳnh

Trong những hồ sơ gia đình lưu giữ được, bà Ngọc giới thiệu tấm giấy chứng nhận có thời gian công tác XYZ ghi đồng chí Lê Mạnh Quỳnh, sinh năm 1942; quê quán: 38 Phan Đình Phùng, Hà Nội; nhập ngũ: 30-8-1967; cấp bậc: Trung sĩ; có thời gian công tác từ ngày 1-4-1968 đến 26-9-1968. Thủ trưởng đơn vị ký ngày 17-1-1969. Con dấu đóng trong giấy chứng nhận còn rõ phiên hiệu Sư đoàn 320.

Di ảnh liệt sĩ Lê Mạnh Quỳnh. Ảnh do gia đình cung cấp

Bà Ngọc cho hay: “Đây là tấm giấy xác thực em tôi tham gia chiến đấu ở chiến trường, đồng thời là cơ sở pháp lý quan trọng trong hồ sơ xét duyệt các chế độ, chính sách cho người có công”.

Cùng với giấy chứng nhận công tác, gia đình còn lưu giữ nhiều lá thư. Một số bức thư có ghi hòm thư 658100JA01 (9-1970), 13896 KP (7-1-1970)... Mỗi bức thư chứa đựng trong đó tâm sự, tình cảm của đồng chí Quỳnh gửi tới gia đình. Cầm trên tay bức thư đề tháng 1-1971, bà Ngọc đã đọc đi đọc lại những dòng chữ em trai viết, trong đó có đoạn: “Anh Quân, chị Ngọc mến! Tranh thủ viết vài chữ về cho anh chị lúc hành quân. Đường thì dài, vai đeo nặng, nhưng ý chí của người cộng sản vẫn thắng. Em sẽ giữ trọn lời giao ước thi đua của chị Ngọc. Mục đích cao nhất bây giờ là: Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ”.

Giấy chứng nhận công tác từ ngày 1-4-1968 đến ngày 26-9-1968 của đồng chí Lê Mạnh Quỳnh. Ảnh do gia đình cung cấp

Sau đó, gia đình không còn nhận được thư nữa, thay vào đó là tấm giấy báo tử. Những thông tin trên giấy báo tử ghi rõ đồng chí Lê Mạnh Quỳnh hy sinh ngày 16-2-1971, tại mặt trận phía Nam Quân khu 4; cấp bậc khi hy sinh là Trung sĩ; chức vụ: Tiểu đội trưởng; đơn vị: Đại đội 20 thuộc 6221; con ông Lê Đình Quất, bà Lê Thị Tuyến.

Bao năm qua, bà Ngọc mong ngóng thông tin về phần mộ em trai. Với kỷ vật và những thông tin bà Ngọc cung cấp, cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh, nhân dân, ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Lê Mạnh Quỳnh thì thông tin tới bà Lê Khánh Ngọc ở địa chỉ: Căn hộ 27, chung cư 7 tầng, tổ dân phố 11, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội, số điện thoại: 0987.537.599.