Hà Nội: Treo cờ Tổ quốc dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

UBND Thành phố Hà Nội vừa có Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Để việc thực hiện đồng bộ và đúng quy định, UBND Thành phố chỉ đạo tất cả các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và toàn thể nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Thời gian treo cờ: Bắt đầu từ ngày 09/10/2026 đến hết ngày 11/10/2026.

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), UBND Thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn thực hiện treo cờ Tổ quốc từ ngày 09/10/2026 đến hết ngày 11/10/2026.

UBND Thành phố giao trách nhiệm cho UBND các phường, xã trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc tại các khu dân cư.

Đồng thời, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc treo cờ tại đơn vị thuộc quyền quản lý, bảo đảm đúng quy cách và mỹ quan.