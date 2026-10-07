Để gia vị cạnh bếp: Tiện tay nhưng dễ làm mất hương vị

Đặt các loại gia vị như lọ tiêu, bột ớt, hạt nêm hay chai nước chấm cạnh bếp là cách sắp xếp quen thuộc trong nhiều gia đình. Cách bố trí này sẽ giúp người nấu chỉ cần đưa tay ra là lấy được gia vị mà không cần phải di chuyển nhiều. Tuy nhiên, đây chưa hẳn là vị trí phù hợp để bảo quản gia vị, nhất là khi lọ gia vị thường xuyên tiếp xúc với hơi nóng từ nồi, chảo.

Nhiệt và hơi ẩm khiến gia vị nhanh giảm chất lượng

Gia vị khô cần được bảo quản ở nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp, trong khi đó, khu vực sát bếp thường chịu tác động của nhiệt và hơi nước mỗi khi đun nấu. Chính vì vậy việc đặt gia vị khô ở đây trong thời gian dài có thể làm giảm chất lượng của gia vị.

Với các loại gia vị tạo hương như tiêu, quế, hồi hay thảo mộc khô thì mùi thơm là yếu tố quan trọng làm nên hương vị món ăn. Nếu bảo quản không đúng cách, mùi thơm của các gia vị này có thể nhạt dần, khiến món ăn kém hấp dẫn dù vẫn nêm nếm lượng gia vị như bình thường.

Đối với các loại gia vị dạng bột như muối, bột ớt,... bạn nên ở những nơi khô thoáng. Ảnh minh họa

Bên cạnh nhiệt độ, độ ẩm cũng ảnh hưởng đến kết cấu của gia vị. Khi đặt ở những vị trí có độ ẩm cao, những gia vị dạng bột thường dễ bị vón cục đóng bánh. Tình trạng này có thể xuất hiện khi người dùng thường xuyên mở lọ gia vị gần nồi nước đang sôi hoặc quên đóng nắp sau khi sử dụng.

Thay đổi thói quen khi nêm nếm để bảo quản gia vị lâu hơn

Khi nấu ăn, không ít người có thói quen cầm cả lọ gia vị rắc trực tiếp vào nồi đang bốc hơi. Thao tác này tuy nhanh nhưng khiến hơi nước dễ lọt vào lọ, ảnh hưởng đến phần gia vị còn lại. Để hơi nước không làm ảnh hưởng tới gia vị bên trong lọ, khi nêm nếm, bạn hãy dùng thìa khô múc gia vị rồi mới cho vào món ăn.

Lưu ý, thìa dùng để lấy gia vị cần sạch và khô, không nên dùng thìa vừa khuấy canh hoặc còn dính nước để xúc gia vị trong lọ. Sau khi nêm nếm xong, bạn hãy đóng nắp lại để ngăn hơi nước bay vào lọ.

Khi nêm nếm gia vị, bạn nên dùng thìa khô, sạch. Ảnh minh họa

Chọn vị trí phù hợp cho từng loại gia vị

Để gia vị không bị vón cục hoặc mất đi mùi hương vốn có, bạn hãy chọn vị trí bảo quản phù hợp cho từng loại. Với những gia vị khô, bạn có thể bố trí một ngăn tủ riêng để tránh vùng nhiệt và độ ẩm từ bếp. Bạn nên đựng gia vị trong lọ có nắp đậy kín. Nếu dùng lọ thuỷ tinh trong suốt, bạn nên cất trong tủ hoặc đặt ở nơi tránh ánh nắng trực tiếp từ mặt trời.

Để tạo sự thuận tiện khi nấu nướng, bạn có thể xếp những loại gia vị hay dùng ở phía trước, hướng nhãn dán ra ngoài. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể chuẩn bị sẵn các gia vị cần thiết trước khi nấu rồi cất các lọ đã dùng về đúng chỗ cũ.

Bên cạnh đó, bạn cần chọn vị trí bảo quản phù hợp cho từng loại gia vị. Ảnh minh họa

Riêng nước chấm và các loại sốt, bạn nên bảo quản theo hướng dẫn trên bao bì và không nên mặc định mọi sản phẩm đều có thể để ở nhiệt độ phòng sau khi mở nắp.

Việc sắp xếp gia vị hợp lý không đòi hỏi bạn phải thay đổi toàn bộ căn bếp. Việc bạn cần làm đơn giản chỉ là chuyển các lọ đựng khỏi nơi nóng ẩm, sử dụng thìa khô khi lấy gia vị và đóng nắp ngay sau khi sử dụng là bạn đã có thể hạn chế được những tác động khiến gia vị nhanh giảm chất lượng.