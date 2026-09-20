Fulham 0-0 MU: Bóng hai lần trúng cột

Manchester United đã tạo ra hàng loạt cơ hội trong hiệp một nhưng vẫn chưa thể tìm được bàn thắng trước Fulham, trong khi hàng phòng ngự nhiều lần để lộ khoảng trống nguy hiểm. "Quỷ đỏ" đáng lẽ phải vượt lên sau những pha dứt điểm liên tiếp của Bruno Fernandes, Matheus Cunha và Marcus Rashford.

Phút 25, Bruno Fernandes có cơ hội thuận lợi nhưng cú sút lại tìm đến cột trái. Chỉ 6 phút sau, đến lượt Cunha đánh bại thủ môn Bernd Leno nhưng bóng tiếp tục bật ra từ cột phải. Rashford cũng hai lần thử sức, song đều không thắng được Leno, trước khi đệm bóng vọt xà khó tin ở phút 45.

Mặt trận tấn công bế tắc, hàng thủ đội khách vẫn chơi thiếu chắc chắn. Fulham liên tục tìm được khoảng trống trước vùng cấm, với Joshua King, Sander Berge và Alex Iwobi đều có cơ hội dứt điểm. Phút 32, King thậm chí có pha đánh đầu trong vùng cấm nhưng Senne Lammens vẫn kịp đứng đúng vị trí để cứu thua.

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.