Bóng chuyền nữ Trung Quốc 'đòi nợ' Thái Lan, vào chung kết Asiad

Trận bán kết một bóng chuyền nữ Asiad 20 diễn ra với thế trận căng thẳng ngay từ đầu. Thái Lan nhập cuộc đầy tự tin và giành chiến thắng 25-23 trong set đầu tiên.

Tuy nhiên, ĐT bóng chuyền nữ Trung Quốc nhanh chóng điều chỉnh lối chơi, phát huy sức mạnh tấn công và khả năng phòng ngự để thắng liên tiếp hai set sau với tỷ số 25-21 và 25-11.

Thái Lan và Trung Quốc tạo nên cặp bán kết hấp dẫn bậc nhất Asiad 20 - Ảnh: AVC

Không dễ dàng bỏ cuộc, các cô gái Thái Lan tiếp tục chiến đấu kiên cường. Đại diện Đông Nam Á kéo trận đấu vào set 5 quyết định sau khi thắng nghẹt thở 28-26 ở set thứ tư.

Dù vậy, trong thời điểm quyết định, bản lĩnh của Trung Quốc đã lên tiếng. Đội bóng từng nhiều lần vô địch châu Á áp đảo hoàn toàn và thắng 15-6 ở set cuối, khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 3-2.

Đáng chú ý, màn tái đấu này diễn ra không lâu sau khi Trung Quốc nhận thất bại trước Thái Lan ở chung kết Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026. Khi đó, dù được chơi trên sân nhà, Trung Quốc vẫn để thua 2-3 trong trận đấu kéo dài 5 set, qua đó mất chức vô địch và hụt tấm vé dự Olympic Los Angeles 2028.

Các cô gái Trung Quốc sau khi đòi nợ thành công Thái Lan - Ảnh: AVC

Kết quả này giúp bóng chuyền nữ Trung Quốc giành quyền vào chung kết và tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng khi góp mặt trong nhóm hai đội mạnh nhất Á vận hội trong 13 kỳ liên tiếp. Trong khi đó, Thái Lan sẽ hướng tới trận tranh huy chương đồng Asiad 20, gặp đội thua ở cặp bán kết giữa chủ nhà Nhật Bản và Hàn Quốc.