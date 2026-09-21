Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 hôm nay 21/9: Việt Nam có thêm HCĐ

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 mới nhất

Sau những ngày thi đấu đầu tiên tại ASIAD 20, đoàn thể thao Trung Quốc đang tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với thành tích vượt trội. Các vận động viên Trung Quốc đã giành 18 HCV, 10 HCB và 5 HCĐ, tạo khoảng cách lớn so với các đoàn phía sau.

Đoàn chủ nhà Nhật Bản đang xếp thứ hai với 8 HCV, 10 HCB và 12 HCĐ, trong khi Hàn Quốc đứng thứ ba với 5 HCV, 3 HCB và 13 HCĐ. Kazakhstan và Thái Lan cũng gây ấn tượng khi lần lượt đứng thứ tư và thứ năm, trong đó Thái Lan là đoàn Đông Nam Á có thành tích tốt nhất với 3 HCV.

Nguyễn Thị Diệu Ly giành HCĐ Karate - Ảnh: Tam Ninh

Đối với Đoàn Thể thao Việt Nam, các vận động viên đã có những dấu ấn đầu tiên khi giành 2 huy chương đồng, tạm đứng ở nhóm cuối bảng tổng sắp. Thành tích mới nhất thuộc về Nguyễn Thị Diệu Ly ở môn karate, khi cô xuất sắc giành HCĐ nội dung kumite cá nhân nữ hạng 68kg sau chiến thắng trước võ sĩ chủ nhà Nhật Bản bằng luật SENSHU.

Tấm huy chương của Diệu Ly mở ra tín hiệu tích cực cho đoàn Việt Nam, trong bối cảnh nhiều môn thế mạnh như karate, wushu, cầu mây, bắn súng, rowing và các nội dung Olympic khác vẫn còn bước vào những ngày tranh tài quan trọng.