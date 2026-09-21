Bước ngoặt mới cho bóng đá nữ Gia Lai và khu vực miền trung-Tây Nguyên

Các đại biểu trao áo đấu mới cho các cầu thủ. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Thời gian qua, bóng đá nữ Gia Lai đã và đang tạo nên những dấu ấn đáng tự hào trên các đấu trường lớn. Đặc biệt tại Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I năm 2026, các huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu của xã Đak Đoa đã thi đấu vô cùng kiên cường, bản lĩnh, xuất sắc giành quyền vào trận chung kết giải quốc gia.

Ông Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

“Các em đã thi đấu với một tinh thần rất đáng trân trọng: giàu nhiệt huyết, đoàn kết, kỷ luật và đầy khát vọng. Việc Đak Đoa xuất sắc giành quyền vào đến trận chung kết của một giải đấu quy mô toàn quốc là một dấu ấn rất đáng tự hào”, ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai chia sẻ.

Trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho tập thể Đội bóng đá nữ Đak Đoa (Á quân VTV Cup 2026). (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Những thành tích nổi bật này không chỉ lan tỏa mạnh mẽ phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, mà còn khẳng định vị thế, tiềm năng và sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá nữ Gia Lai, mở ra hy vọng về sự tiếp bước vững vàng trên con đường thể thao thành tích cao của các nữ vận động viên dân tộc thiểu số.

Các nữ cầu thủ Đăk Đoa. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Ghi nhận tâm huyết, năng lực và tiềm năng phát triển của các nữ cầu thủ Đak Đoa, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã thống nhất chủ trương đồng hành, tạo điều kiện tối đa cho việc tiếp nhận, quản lý và đào tạo đội bóng. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các ngành chức năng, địa phương hướng dẫn, hỗ trợ Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tiếp nhận và từng bước nâng tầm đội bóng nữ Đak Đoa, bảo đảm tạo nguồn vận động viên chất lượng cho tỉnh và tham gia các giải đấu trong nước, quốc tế.

Đại diện Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, lãnh đạo xã Đak Đoa thực hiện nghi lễ ký chuyển giao. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Tiếp nhận đội bóng Đak Đoa, Hoàng Anh Gia Lai cam kết xây dựng môi trường tập luyện thường xuyên, quản lý và đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: “Hoàng Anh Gia Lai xác định đây sẽ là một quá trình phát triển từng bước. Chúng tôi sẽ xây dựng môi trường tập luyện bài bản, tạo điều kiện để các cầu thủ có cuộc sống ổn định, duy trì việc học và tổ chức tập luyện phù hợp, trước mắt theo hướng sinh hoạt tại nhà và tập luyện vào buổi chiều. Đội bóng sẽ được tạo điều kiện tham gia các giải đấu, giao hữu để tích lũy kinh nghiệm. Mục tiêu là xây dựng đội bóng đủ nền tảng để tham dự Giải vô địch quốc gia năm 2027”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đak Đoa Huỳnh Siểm phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Hoàng Anh Gia Lai mong muốn các vận động viên không chỉ phát triển tài năng mà còn có một cuộc sống tốt đẹp, ổn định, từng bước trở thành những tấm gương sáng cho lớp trẻ vùng cao, góp phần xây dựng hình ảnh các cô gái Gia Lai bản lĩnh, tài năng, giàu nghị lực. Bên cạnh đó, địa phương và ngành thể thao tỉnh cũng xác định mục tiêu lâu dài là phát hiện, chọn lựa, đào tạo vận động viên trẻ dân tộc thiểu số, xây dựng thêm các “vệ tinh thể thao” ở các trường phổ thông dân tộc nội trú phía tây tỉnh để tạo nguồn bổ sung cho thể thao thành tích cao.

Trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho các cá nhân Đội bóng đá nữ Đak Đoa. (Ảnh: PHÚC THẮNG)