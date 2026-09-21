Asian Games 2026: Diệu Ly giành Huy chương Đồng karate

Võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly (găng xanh). (Ảnh: Bùi Lượng)

Chiều 21/9, tại Nhà thi đấu Toyohashi Gymnasium, tỉnh Aichi (Nhật Bản), Nguyễn Thị Diệu Ly bước vào trận tranh Huy chương Đồng nội dung kumite cá nhân nữ hạng 68kg gặp võ sĩ chủ nhà Tsubasa Kama.

Diệu Ly nhập cuộc chủ động, di chuyển linh hoạt và tận dụng những tình huống phản công để ghi điểm. Võ sĩ Việt Nam giành lợi thế khi là người có điểm trước trong cuộc đọ sức diễn ra khá cân bằng.

Kama sau đó gia tăng sức ép, liên tục tìm cách thu hẹp khoảng cách. Hai võ sĩ duy trì thế trận giằng co với những pha ra đòn nhanh. Kết thúc thời gian thi đấu, tỷ số là 4-4.

(Ảnh: Bùi Lượng)

Với kết quả này, Diệu Ly giành chiến thắng nhờ lợi thế senshu - quyền ưu tiên dành cho võ sĩ ghi điểm trước trong trường hợp hai bên hòa điểm theo quy định của trận đấu, qua đó giành Huy chương Đồng.

Đáng chú ý, Diệu Ly và Tsubasa Kama từng gặp nhau tại chung kết Giải vô địch karate châu Á 2026 ở Indonesia hồi tháng 6. Khi đó, võ sĩ Việt Nam giành chiến thắng 5-1 để đoạt Huy chương Vàng, đồng thời là vận động viên duy nhất của Việt Nam giành ngôi vô địch tại giải.

Tại Asian Games 2026, Diệu Ly không thể giành quyền vào chung kết nhưng tiếp tục tranh huy chương qua nhánh đấu repechage (tranh vé vớt). Cô tận dụng cơ hội để góp mặt trong trận tranh Huy chương Đồng và hoàn thành mục tiêu giành huy chương cho karate Việt Nam.

Võ sĩ Diệu Ly từng giành Huy chương Vàng Giải vô địch karate trẻ thế giới năm 2022. Tại SEA Games 33 năm 2025, cô cùng đội tuyển kumite nữ Việt Nam giành Huy chương Vàng nội dung đồng đội.

Tại Asian Games năm nay, đội tuyển karate Việt Nam tham dự các nội dung kumite với Khuất Hải Nam, Chu Ân Đức và Nguyễn Thị Diệu Ly. Trước đó một ngày, Bùi Ngọc Nhi đã giành Huy chương Đồng kata cá nhân nữ.

Tấm Huy chương Đồng của Diệu Ly là huy chương thứ 3 của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Asian Games 2026, tiếp tục bổ sung thành tích của đoàn trong ngày thi đấu 21/9.