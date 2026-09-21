V.League tạm nghỉ nhường cho FIFA Days, không tập trung ĐT thì Đoàn Văn Hậu sẽ làm gì?

LPBank V.League 1 2026/27 vừa khởi tranh mùa giải mới từ 5/9 và hiện CLB Công an Hà Nội đã thi đấu được 3 vòng. Kể từ hôm nay 21/9, giải đấu này tạm nghỉ cho đến 6/10 nhường chỗ cho FIFA Days.

Trong thời gian này, những cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia sẽ hội quân theo kế hoạch, ngày 23/9 toàn đội sẽ di chuyển sang Indonesia để thi đấu cho giải FIFA ASEAN Cup 2026. Trong khi đó, các CLB ngoại hạng khác cùng Ban huấn luyện sẽ được nghỉ vài ngày rồi trở lại tập luyện, tập trung nâng cao thể lực và chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải.

Không góp mặt trong đợt tập trung đội tuyển Việt Nam lần này, hậu vệ Đoàn Văn Hậu của CLB Công an Hà Nội có thêm thời gian dành cho gia đình. Theo bài đăng cập nhật mới nhất trên trang cá nhân, hậu vệ sinh năm 1999 đã đưa bé Lúa - con trai của anh và bà xã Doãn Hải My đi chơi.

Đoàn Văn Hậu có thêm thời gian dành cho gia đình nhỏ. (Ảnh: FBNV)

Khoảnh khắc đời thường của hai bố con nhận được sự chú ý từ người hâm mộ. Sau những giờ tập luyện và thi đấu trên sân cỏ, Văn Hậu cũng có những giây phút thư giãn bên gia đình nhỏ.

Trước đó, Đoàn Văn Hậu đã trải qua một tuần không mấy suôn sẻ khi nhận án kỷ luật từ VFF cấm thi đấu 4 trận và nộp phạt 20 triệu đồng; sau đó anh cùng CLB Công an Hà Nội có trận thua 1-4 trước CLB Gamba Osaka tại Nhật Bản thuộc khuôn khổ AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á); anh cũng không có tên trong danh sách triệu tập ĐT Quốc gia cho giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào cuối tháng 9 này.

Đoàn Văn Hậu là một trong những cái tên gây chú ý trong làng bóng đá những ngày qua. (Ảnh: FBNV)

Quãng nghỉ FIFA Days là khoảng thời gian để các cầu thủ cân bằng giữa việc nghỉ ngơi và duy trì tập luyện. Với Văn Hậu, bên cạnh những phút giây bên gia đình, việc giữ nhịp vận động và chuẩn bị thể lực cũng là điều cần thiết trước khi trở lại cùng CLB Công an Hà Nội, hướng tới chặng đường tiếp theo của sân chơi trong nước và quốc tế.