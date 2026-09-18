Firefox tích hợp AI của Mistral

Trình duyệt Firefox của tổ chức Mozilla ngày 16/9 đã ra mắt trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) sử dụng công nghệ của công ty khởi nghiệp Mistral (Pháp), kèm cam kết bảo vệ nghiêm ngặt quyền riêng tư giữa lúc dư luận ngày càng lo ngại về năng lực của AI.

Biểu tượng của Mistral. Ảnh: mygpt

Công cụ mang tên "Smart Window" vận hành trên các mô hình nguồn mở. Mozilla khẳng định tổ chức phi lợi nhuận này không bán dữ liệu cá nhân và không dùng nội dung trò chuyện của người dùng để huấn luyện mô hình.

Toàn bộ câu lệnh và phản hồi của công cụ không được lưu trên máy chủ của Mozilla, trong khi Mistral cam kết không lưu giữ dữ liệu riêng tư. Đây là điểm mà ngày càng nhiều khách hàng doanh nghiệp coi là điều kiện tiên quyết khi các nhà phát triển tung ra những mô hình mạnh hơn.

Lãnh đạo Mistral cho biết hợp tác lần này nhằm mang lại quyền riêng tư, quyền kiểm soát và quyền lựa chọn cho hoạt động duyệt web tích hợp AI. Phía Mistral đồng thời mô tả đây là cái bắt tay giữa hai bên cùng theo đuổi triết lý nguồn mở nhằm đưa các thành quả nghiên cứu của Mistral đến người dùng Mozilla trên toàn cầu.

Về phần mình, lãnh đạo Mozilla nhấn mạnh trình duyệt không nên trở thành một “chiếc phễu” một chiều, mà phải giữ được thứ đã làm nên sức mạnh của Internet: quyền tự do khám phá, tiếp cận các ý tưởng, công nghệ khác nhau và tự quyết định lộ trình của mình.

Smart Window sẽ được triển khai trước tại Bắc Mỹ và Pháp, sau đó mở rộng sang Anh và Đức trong năm nay.

Tuần trước, Mistral thông báo huy động được 3 tỷ euro (3,42 tỷ USD), đánh dấu mức gọi vốn lớn nhất từ trước đến nay của một công ty công nghệ châu Âu. Sau đợt huy động này, định giá của công ty đã tăng lên 21 tỷ euro (24 tỷ USD). Mặc dù quy mô vẫn khiêm tốn hơn nhiều so với những cái tên nổi bật như OpenAI hay Anthropic, Mistral lại tạo được lợi thế cạnh tranh khi định vị là nhà cung cấp các mô hình cho phép khách hàng tự vận hành bằng chính dữ liệu nội bộ của họ.

Smart Window xuất hiện trong bối cảnh nhiều nơi trên thế giới lo ngại năng lực của AI đang tiến nhanh hơn khả năng kiểm soát của chính các nhà phát triển. Việc ra mắt công cụ này đáp ứng lời kêu gọi tăng cường các biện pháp quản lý từ giới chức toàn cầu đối với làn sóng phát triển AI hiện nay.