Tình nguyện viên chung tay làm sạch môi trường TP Hồ Chí Minh

Các tình nguyện viên tham gia Ngày Dọn rác Thế giới 2026 tại phường Linh Xuân, TP Hồ Chí Minh vào sáng 20/9.

Sáng 20/9, chiến dịch Ngày Dọn rác Thế giới – World Cleanup Day 2026 diễn ra tại khu vực phường Linh Xuân, thu hút gần 200 tình nguyện viên là sinh viên, người dân, đại diện doanh nghiệp và các gia đình có trẻ nhỏ cùng tham gia.

Người tham gia chia thành nhiều nhóm nhỏ đi thu gom rác tại các khu vực công cộng ở phường Linh Xuân.

Trước khi ra quân, tình nguyện viên được hướng dẫn về phạm vi hoạt động, yêu cầu an toàn và cách nhận biết từng nhóm rác. Người tham gia được chia thành các đội nhỏ, phụ trách những khu vực khác nhau. Rác sau khi thu gom được đưa về điểm tập kết và phân loại để phục vụ quá trình xử lý, tái chế.

Hoạt động năm nay tập trung vào rác thải nhựa, nhất là túi nylon, chai lọ, hộp đựng thực phẩm và bao bì dùng một lần. Đây là những loại rác phát sinh phổ biến trong sinh hoạt, có thể tồn tại lâu ngoài môi trường nếu không được thu gom, phân loại và xử lý đúng cách.

Các tình nguyện viên được phổ biến yêu cầu an toàn và hướng dẫn phân loại rác trước khi ra quân.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, Điều phối quốc gia Let’s Do It Vietnam và Ngày Dọn rác Thế giới tại Việt Nam cho biết, chương trình không chỉ nhằm làm sạch một khu vực trong thời gian ngắn mà còn hướng tới thay đổi thói quen tiêu dùng, ngăn chặn rác thải từ nguồn và đưa những vật liệu còn giá trị trở lại chuỗi tuần hoàn.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, Điều phối quốc gia Let’s Do It Vietnam và Ngày Dọn rác Thế giới tại Việt Nam phát động hoạt động.

“Rác thải nhựa không chỉ đe dọa hệ sinh thái mà còn phản ánh thói quen tiêu dùng chưa bền vững. Mỗi người có thể bắt đầu bằng việc hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần, phân loại rác và lựa chọn sản phẩm có khả năng tái sử dụng”, chị Cẩm Tú cho biết.

Theo bà Cẩm Tú, nếu rác không được phân loại tại nguồn, nhiều vật liệu có khả năng tái chế vẫn có thể bị đưa đi xử lý chung với rác sinh hoạt. Vì vậy, hoạt động dọn rác cần gắn với hướng dẫn phân loại, nâng cao nhận thức và duy trì thói quen sau khi chiến dịch kết thúc.

Sinh viên tình nguyện tích cực thu gom túi nylon, chai nhựa và bao bì dùng một lần bị thải ra môi trường.

Bà Lê Kim Qui, Phó Phòng Phát triển môi trường bền vững Hirdaramani Vietnam – FGL, cho rằng bảo vệ môi trường cần được đưa vào hoạt động vận hành thường xuyên của doanh nghiệp, từ sử dụng tài nguyên, kiểm soát tác động sinh thái đến khuyến khích người lao động tham gia các hoạt động cộng đồng.

“Mỗi túi rác được thu gom không chỉ giúp không gian sống sạch hơn mà còn thể hiện trách nhiệm và sự phối hợp của cộng đồng. Điều quan trọng là tinh thần này tiếp tục được duy trì tại gia đình, nơi làm việc và trong hoạt động sản xuất”, bà Lê Kim Qui nói.

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức về hạn chế nhựa dùng một lần và phân loại rác tại nguồn.

Chương trình năm nay có sự hỗ trợ của Trung tâm Quản lý ký túc xá và Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và một số doanh nghiệp cùng đồng hành. Bên cạnh lực lượng sinh viên, sự xuất hiện của nhiều gia đình và trẻ nhỏ tạo nên điểm nhấn cho hoạt động năm nay tại TP Hồ Chí Minh.

Chị Lê Thị Xuân Thanh, tình nguyện viên tham gia chương trình, cho biết hình ảnh các em nhỏ cùng cha mẹ nhặt rác, nhận biết và phân loại từng sản phẩm nhựa đã để lại nhiều ấn tượng.

“Các em không chỉ nhặt rác mà còn hào hứng học cách phân loại, điều đó cho thấy ý thức bảo vệ môi trường có thể được hình thành từ gia đình và những hành động rất nhỏ. Khi trẻ hiểu vì sao cần bỏ rác đúng nơi, hạn chế nhựa dùng một lần, thói quen tốt sẽ được duy trì lâu dài”, chị Xuân Thanh chia sẻ.

Tình nguyện viên cùng lan tỏa thông điệp sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm và bảo vệ môi trường đô thị.

Theo ban tổ chức, trong bối cảnh lượng bao bì nhựa dùng một lần tiếp tục phát sinh lớn, thu gom chỉ giải quyết phần rác đã bị thải ra môi trường. Giải pháp lâu dài phải bắt đầu từ giảm sử dụng, tái dùng sản phẩm, phân loại tại nguồn và tổ chức hệ thống thu hồi phù hợp.

Cùng với điểm hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh, World Cleanup Day 2026 còn được hưởng ứng tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Bình Thuận, Cần Thơ và nhiều địa phương khác. Hơn 10.000 tình nguyện viên tại 22 tỉnh, thành phố đã tham gia các hoạt động làm sạch môi trường.

Rác được đưa về điểm tập kết để phân loại theo từng nhóm trước khi chuyển đi xử lý.

Ngày Dọn rác Thế giới được tổ chức vào ngày 20/9 hàng năm và đã được Liên Hợp Quốc công nhận. Tại Việt Nam, Let’s Do It Vietnam triển khai các chương trình dọn rác, giáo dục môi trường, vận động hạn chế nhựa dùng một lần, phân loại và tái chế rác tại nguồn.

Kết thúc chương trình, các tình nguyện viên cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm khi tham gia hoạt động bảo vệ môi trường.

Kết thúc chương trình tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tình nguyện viên đã thu gom gần 700 kg rác thải, phần lớn là rác nhựa sinh hoạt và bao bì dùng một lần. Toàn bộ số rác được tập kết, phân loại theo từng nhóm để chuyển đến các đơn vị xử lý phù hợp.