Nvidia dự kiến tăng gấp đôi doanh số chip do nhu cầu AI tăng mạnh

Nvidia dự kiến bán số lượng chip trong năm 2027 gấp đôi năm nay. (Nguồn: Nvidia)

Giám đốc điều hành tập đoàn sản xuất chip Nvidia, ông Jensen Huang cho biết công ty dự kiến bán số lượng chip trong năm 2027 gấp đôi năm nay, trong bối cảnh nhu cầu về hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục mở rộng trên toàn cầu.

Phát biểu với báo giới bên lề cuộc gặp về AI do Vua Charles III chủ trì tại Scotland ngày 17/9, ông Huang chỉ rõ Nvidia đang chứng kiến nhu cầu tăng mạnh tại nhiều ngành kinh tế và nhiều quốc gia.

Theo ông, tại gần như mọi thị trường mà Nvidia hoạt động, các doanh nghiệp và chính phủ đều muốn tăng đầu tư vào AI.

Dự báo của ông Huang đáng chú ý vì Nvidia thường không công bố mục tiêu cụ thể về số lượng chip xuất xưởng. Nhận định này cũng vượt ra ngoài dự báo doanh thu chính thức hiện nay của công ty.

Nvidia hồi tháng Tám dự kiến doanh thu tài khóa 2028 tăng khoảng 70%, một mức tăng có thể đưa doanh thu lên khoảng 673 tỷ USD nếu được thực hiện đầy đủ.

Nvidia cho biết nhu cầu từ khách hàng hiện cao hơn khả năng cung ứng. Giám đốc tài chính Colette Kress cho rằng đơn đặt hàng cho thấy nhu cầu có thể tăng gấp đôi, nhưng công ty vẫn chịu những hạn chế về nguồn cung, trong đó bộ nhớ băng thông cao (HBM) là một trong những điểm nghẽn quan trọng.

Việc số lượng chip tăng gấp đôi không đồng nghĩa doanh thu cũng tăng với cùng tốc độ. Danh mục sản phẩm của Nvidia bao gồm GPU, CPU, chip mạng và các bộ xử lý dành cho robot, xe cộ cùng nhiều hệ thống điện toán khác. Giá trị mỗi sản phẩm cũng khác nhau đáng kể, đặc biệt khi Nvidia ngày càng bán các hệ thống máy chủ và rack tích hợp thay vì chỉ cung cấp từng chip riêng lẻ.

Các GPU dành cho trung tâm dữ liệu hiện là động lực chính của Nvidia. Trong quý 2 tài khóa 2027 kết thúc ngày 26/7, Nvidia đạt doanh thu 96,2 tỷ USD, tăng 106% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ mảng trung tâm dữ liệu đạt 89 tỷ USD, tăng 117%. Công ty dự kiến doanh thu quý 3 tài khóa 2027 khoảng 108 tỷ USD.

Nvidia đang chuyển trọng tâm từ thế hệ Blackwell sang nền tảng Vera Rubin, dự kiến được đưa vào sản xuất và giao hàng trong thời gian tới. Công ty cho biết chu kỳ phát triển kiến trúc mới hiện được rút ngắn xuống khoảng một năm nhằm đáp ứng tốc độ mở rộng nhanh của thị trường AI.

Triển vọng tăng sản lượng cũng được hỗ trợ bởi kế hoạch mở rộng hạ tầng của các nhà cung cấp điện toán đám mây.

Nvidia và Amazon Web Services (AWS) hồi tháng Tám công bố kế hoạch triển khai thêm 2 triệu GPU Nvidia trên hạ tầng toàn cầu của AWS trong giai đoạn 2027-2028. Hai công ty cũng mở rộng hợp tác về CPU Vera, mạng tốc độ cao, mô hình AI mở và các ứng dụng AI vật lý, trong đó có robot.

Ông Huang cho rằng nhu cầu AI đang chuyển từ giai đoạn chủ yếu phục vụ huấn luyện mô hình sang giai đoạn vận hành các mô hình AI, hay còn gọi là inference. Khi các mô hình được sử dụng rộng rãi trong doanh nghiệp, chính phủ, nghiên cứu khoa học và robot, nhu cầu điện toán có thể tiếp tục tăng.

Tuy nhiên, tốc độ mở rộng của Nvidia vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có nguồn cung HBM, năng lực đóng gói chip tiên tiến, điện năng và khả năng xây dựng trung tâm dữ liệu. Việc kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đối với một số loại chip AI cũng tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường mà Nvidia có thể tiếp cận.

Phát biểu của ông Huang được đưa ra trong bối cảnh thị trường vẫn tranh luận về quy mô và tính bền vững của làn sóng đầu tư AI. Một số nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu mức chi hàng trăm tỷ USD cho trung tâm dữ liệu có thể tiếp tục tăng với tốc độ hiện nay hay không, trong khi Nvidia và các khách hàng lớn cho rằng nhu cầu sử dụng AI đang chuyển nhanh từ thử nghiệm sang các ứng dụng tạo doanh thu thực tế.

Cuộc gặp tại Scotland cũng tập trung vào những vấn đề an toàn AI. Vua Charles III đã kêu gọi các công ty công nghệ tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn và kiểm soát rủi ro trong quá trình phát triển AI. Tham dự cuộc gặp có lãnh đạo hoặc đại diện cấp cao của Nvidia, OpenAI, Anthropic và Google DeepMind.

Với dự báo bán gấp đôi số chip trong năm tới, ông Huang tiếp tục phát đi tín hiệu rằng Nvidia kỳ vọng nhu cầu AI toàn cầu sẽ duy trì ở mức cao trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, tốc độ tăng số lượng chip, doanh thu và lợi nhuận của công ty sẽ phụ thuộc vào cơ cấu sản phẩm, giá bán, khả năng cung ứng bộ nhớ và năng lực mở rộng hạ tầng AI./.