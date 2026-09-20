Cập nhật tiến bộ mới nhất trong phẫu thuật lồng ngực cho người bị ung thư phổi, ghép phổi

Đến nay, Bệnh viện Phổi Trung ương đã thực hiện 15 ca ghép phổi và khoảng 1.000 ca phẫu thuật ung thư phổi. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Hội phổi Việt Nam và Hiệp hội Phẫu thuật lồng ngực Nhật Bản, từ ngày 18-20/9, tại Bệnh viện Phổi Trung ương đã diễn ra cuộc làm việc giữa Tiến sỹ, bác sỹ cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện và Giáo sư Shinya Tane, Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực, Bệnh viện Đại học Kobe, Nhật Bản, thành viên Hiệp hội Phẫu thuật Lồng ngực Nhật Bản; trao đổi chuyên môn với sự tham gia của các chuyên gia thuộc các chuyên khoa Phẫu thuật lồng ngực, Ung thư phổi, Ghép phổi và Gây mê hồi sức…

Tại các cuộc làm việc, các chuyên gia đã chia sẻ và cập nhật tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực phẫu thuật lồng ngực, đặc biệt phẫu thuật lồng ngực bằng robot, phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư phổi và ghép phổi.

Chuyên gia Nhật Bản đã tìm hiểu thực tế toàn bộ quy trình chẩn đoán và điều trị ung thư phổi, từ Chẩn đoán hình ảnh, Nội soi, Giải phẫu bệnh, Vi sinh, Y học hạt nhân, Xạ trị đến Phẫu thuật lồng ngực, Gây mê hồi sức và Ghép phổi, Phục hồi chức năng…

Giáo sư Shinya Tane đánh giá cao cơ sở vật chất, quy trình chẩn đoán và điều trị của Bệnh viện Phổi Trung ương, đặc biệt là thành tựu ghép phổi vượt bậc.

Trong thời gian tới, Giáo sư mong muốn các sinh viên của trường Đại học Kobe có cơ hội được thực tập về kinh nghiệm điều trị các bệnh phổi tại Bệnh viện.

Cho rằng đây là cơ hội để các bác sỹ hai bên trao đổi kinh nghiệm trong phối hợp đa chuyên khoa và lựa chọn chiến lược điều trị phù hợp cho người bệnh, Tiến sỹ Đinh Văn Lượng cho biết Bệnh viện Phổi Trung ương khẳng định vai trò là cơ sở chuyên khoa đầu ngành về các bệnh phổi và kiểm soát bệnh lao trong cả nước, đồng thời từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Với hệ thống 12 phòng mổ hiện đại, trong đó có 2 phòng mổ phục vụ ghép phổi, Bệnh viện có điều kiện triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, đặc biệt trong ghép phổi và phẫu thuật ung thư phổi. Hệ thống trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực hiện các kỹ thuật phức tạp, góp phần nâng cao chất lượng điều trị.

Đến nay, Bệnh viện đã thực hiện 15 ca ghép phổi và khoảng 1.000 ca phẫu thuật ung thư phổi, cho thấy năng lực chuyên môn ngày càng được nâng cao.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, Bệnh viện thường xuyên cập nhật kiến thức, trao đổi chuyên môn với các cơ sở y tế trong nước và quốc tế, trong đó có các nước như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc và Singapore. Đây là nền tảng quan trọng để Bệnh viện tiếp tục phát triển kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh về phổi và góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát bệnh lao trên phạm vi cả nước.

Giáo sư Shinya Tane là chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật lồng ngực tại Bệnh viện Đại học Kobe, đồng thời là giảng viên chính chuyên ngành Phẫu thuật Lồng ngực tại Trường Đại học Kobe - một trong những cơ sở đào tạo y khoa lâu đời và uy tín bậc nhất Nhật Bản.

Giáo sư Tane nổi tiếng với các nghiên cứu tiên phong về phẫu thuật bảo tồn chức năng hô hấp (cắt phân thùy so với cắt thùy phổi), ứng dụng hệ thống phẫu thuật robot thế hệ mới và phẫu thuật cứu vớt (salvage surgery) cho bệnh nhân ung thư phổi./.