Mua ô tô vì loạt tính năng công nghệ này nhưng nhiều người lại chẳng dùng đến

Những chiếc ô tô hiện đại ngày nay có thể sở hữu hàng loạt tính năng từ hỗ trợ lái, kết nối, giải trí đến tự động hóa, đến nỗi người sở hữu có thể cần nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần, để làm quen với tất cả chúng. Tuy nhiên, số lượng tính năng nhiều không đồng nghĩa với việc tất cả đều mang lại giá trị tương xứng trong quá trình sử dụng.

Theo nghiên cứu về trải nghiệm tương tác với người lái (DrIVE) năm 2015 của tổ chức đánh giá J.D. Power 2015, ít nhất 20% chủ xe mới cho biết họ chưa từng sử dụng 16 trong tổng số 33 công nghệ được khảo sát trong 90 ngày đầu sở hữu xe. Những tính năng bị bỏ qua nhiều nhất gồm: dịch vụ hỗ trợ trong xe, điểm phát Wi-Fi, hệ thống đỗ xe tự động, màn hình hiển thị trên kính lái (HUD) và các ứng dụng tích hợp.

Hệ thống đỗ xe tự động: Công nghệ ấn tượng nhưng chưa chắc tiện

Hệ thống đỗ xe tự động là một trong những tính năng dễ gây chú ý khi mua ô tô. Xe có thể tự xoay vô-lăng để đưa phương tiện vào vị trí đỗ, trong khi người lái chỉ cần làm theo hướng dẫn. Điều này đặc biệt hấp dẫn với những người mới lái xe hoặc xử lý những chiếc xe cồng kềnh ở khu vực đỗ xe chật hẹp.

Hệ thống đỗ xe tự động là một trong những tính năng dễ gây chú ý khi mua ô tô nhưng lại ít khi sử dụng. Ảnh: MotorPoint

Thế nhưng, J.D. Power ghi nhận 35% chủ xe trong nghiên cứu năm 2015 chưa từng sử dụng hệ thống này. Với những tài xế đã quen việc đỗ xe, thao tác bằng tay đôi khi còn nhanh hơn việc tìm vị trí phù hợp, kích hoạt hệ thống rồi chờ xe thực hiện.

Hệ thống đỗ xe tự động đời mới đã được cải thiện đáng kể so với những hệ thống ban đầu. Nhưng điều này cho thấy một tính năng có thể rất ấn tượng với người mua nhưng chưa chắc trở thành trang bị được chủ sở hữu muốn sử dụng hàng ngày.

Hệ thống hiển thị trên kính lái HUD, GPS tích hợp và Wi-Fi cũng dễ bị bỏ quên

Màn hình hiển thị trên kính lái (HUD) từng được xem là trang bị cao cấp, giúp đưa tốc độ, thông tin dẫn đường hoặc cảnh báo hiển thị lên kính chắn gió. Tuy nhiên, 33% chủ xe có trang bị này trong nghiên cứu của J.D. Power cho biết chưa từng sử dụng.

Gần 1/3 chủ xe được hỏi trong khảo sát của J.D. Power cho biết chưa từng dùng tính năng HUD. Ảnh: Motor Trend

Tương tự, ứng dụng tích hợp và hệ thống định vị GPS trên xe cũng không phải lựa chọn đầu tiên của nhiều người. Có tới 32% chủ xe cho biết chưa từng sử dụng các ứng dụng tích hợp trong nghiên cứu nói trên.

Một nguyên nhân là điện thoại thông minh đã trở thành thiết bị quen thuộc. Google Maps, Apple Maps hay các ứng dụng giải trí trên điện thoại thường có giao diện quen thuộc và được cập nhật liên tục.

Điểm phát Wi-Fi trên ô tô cũng nằm trong nhóm ít được sử dụng. Nghiên cứu của J.D. Power cho thấy 38% chủ xe chưa từng dùng tính năng này.

Điều khiển bằng cử chỉ: Có công nghệ nhưng chưa chắc cần thiết

J.D. Power cho thấy một số công nghệ nhận dạng cử chỉ vẫn gặp vấn đề về tính hữu dụng. Ảnh: BMW

Những mẫu xe đời mới tiếp tục bổ sung các phương thức điều khiển như cử chỉ tay, nhận diện khuôn mặt hay cảm biến vân tay. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ số trải nghiệm công nghệ (TXI) năm 2024 của J.D. Power cho thấy một số công nghệ nhận dạng vẫn gặp vấn đề về tính hữu dụng.

Với điều khiển bằng cử chỉ trong cabin, J.D. Power ghi nhận 43,4 vấn đề trên 100 xe. Có tới 21% trong số họ còn cho rằng tính năng công nghệ này thiếu chức năng. Điểm đáng chú ý là người dùng thường đánh giá cao những công nghệ giải quyết một nhu cầu cụ thể, chẳng hạn cảnh báo điểm mù. Trong khi đó, những tính năng tạo thêm cách tương tác nhưng không giải quyết vấn đề rõ ràng dễ bị xem là không cần thiết.

Người dùng phải mua tính năng mà họ không muốn dùng

Một trong những lý do lớn nhất khiến khiến những tính năng hiện đại bị người dùng không đoái hoài đến là vì họ không thể mua riêng từng tính năng đó. Người mua thường phải chọn phiên bản hoặc gói trang bị cao hơn để có được một tính năng mà họ mong muốn, đồng thời cũng nhận thêm nhiều công nghệ khác mà họ không cần.

Ngoài ra, một lý do khác còn là vì người mua không biết xe có trang bị hoặc chưa được hướng dẫn cách sử dụng. J.D. Power từng chỉ ra rằng những chủ xe không được đại lý giải thích về tính năng khi nhận xe có khả năng không sử dụng công nghệ đó cao hơn. Một số tính năng thậm chí chưa được kích hoạt khi bàn giao khiến chủ xe không biết mình đang sở hữu chúng.

Suy cho cùng, nhiều công nghệ không đồng nghĩa với nhiều giá trị hơn. Một tính năng hữu ích là tính năng giải quyết đúng nhu cầu, dễ hiểu và dễ sử dụng. Với người mua ô tô, thay vì chỉ nhìn vào danh sách trang bị, việc xem những công nghệ nào thực sự phù hợp với thói quen sử dụng có thể quan trọng hơn.

Tổng hợp (Theo J.D. Power, Motor1)

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