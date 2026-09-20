Nguồn lực xã hội tham gia thực chất vào chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại Lễ Khánh thành Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Cùng tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường; đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh sự quán các nước, một số trường đại học, các bệnh viện trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận; đối tác trong và ngoài nước, chuyên gia đầu ngành; cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên, thầy thuốc, giảng viên, sinh viên HIU và HIU Hospital.

Mang thông điệp "Y học thông minh - Phụng sự trong yêu thương", sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng của Tập đoàn Nguyễn Hoàng, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) và Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital); góp phần hiện thực hóa mô hình Viện - Trường hiện đại gắn kết khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu và công nghệ trong cùng một hệ sinh thái y khoa.

Bệnh viện đại học tư thục tiên phong gắn khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu trong cùng hệ sinh thái

GS.TS.BS. Phạm Văn Lình, Hiệu trưởng, Giám đốc Bệnh viện cho biết, HIU Hospital không chỉ là cơ sở khám chữa bệnh, mà còn là môi trường thực hành lâm sàng, đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức y khoa cho sinh viên khối ngành sức khỏe của HIU. Sự kết nối giữa nhà trường và bệnh viện giúp người học được tiếp cận thực tiễn lâm sàng trong môi trường chuyên nghiệp, đồng thời thúc đẩy tinh thần học thuật, nghiên cứu ứng dụng và cải tiến chất lượng chăm sóc người bệnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tặng quà Bệnh viện - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Được định hướng là bệnh viện đa khoa hiện đại, bệnh viện có quy mô 350 giường bệnh, gần 40.000 m² diện tích sàn, 28 khoa lâm sàng - cận lâm sàng cùng hệ thống chuyên môn trải rộng từ khám bệnh, cấp cứu, hồi sức, nội - ngoại khoa, phẫu thuật, các chuyên khoa sâu...

Với hạ tầng chẩn đoán và điều trị được đầu tư đồng bộ cùng đội ngũ được chú trọng đầu tư, bệnh viện quy tụ hơn 500 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa, chuyên gia cao cấp, cùng nhân sự y tế ở nhiều lĩnh vực. Các chương trình tham vấn chuyên gia, hội thảo khoa học và hợp tác chuyên môn được triển khai thường xuyên.

Đáng chú ý, ngày 14/9 vừa qua, Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế đã phê duyệt Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Đây là điều kiện thuận lợi để HIU Hospital phối hợp phát triển các chuyên khoa trọng điểm, nâng cao hiệu quả chuyển tuyến, đào tạo liên tục và mở rộng các chương trình nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật, trao đổi học thuật trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, bệnh viện định hướng xây dựng mô hình Al First Hospital, ứng dụng trí tuệ nhân tạo xuyên suốt hành trình chăm sóc người bệnh - từ tiếp nhận, sàng lọc, chẩn đoán đến theo dõi sau điều trị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thăm hỏi và tặng quà bệnh nhân đang điều trị Bệnh viện - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Chủ trương đi vào cuộc sống bằng những công trình cụ thể

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao Tập đoàn Nguyễn Hoàng sau 27 năm kiên trì đầu tư cho giáo dục, đào tạo và những năm gần đây là y tế, công nghệ; đến nay đã hình thành hệ thống hơn 60 cơ sở giáo dục tại 24 tỉnh, thành phố, liên cấp từ mầm non, phổ thông đến đại học và sau đại học.

Phó Thủ tướng cho biết Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định sức khoẻ là vốn quý nhất, là nền tảng quan trọng nhất cho hạnh phúc của con người, cho sự tồn vong của dân tộc và sự phát triển thịnh vượng, bền vững của đất nước.

Trong khi đó, Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt mục tiêu đưa TPHCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khoẻ hiện đại của khu vực ASEAN.

Nhằm thể chế hoá các chủ trương trên, Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội khoá XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất đã bổ sung các cơ sở y tế chất lượng cao, cơ sở y tế chuyên sâu vào nhóm danh mục các ngành, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư chiến lược.

"Việc một bệnh viện đại học ra đời từ nguồn lực xã hội là minh chứng sinh động cho thấy chủ trương của Đảng đang đi vào cuộc sống bằng những công trình cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân", Phó Thủ tướng nhận định.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thăm hỏi và tặng quà bệnh nhân đang điều trị Bệnh viện - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Qua tham quan thực tế và nghiên cứu các thông tin về HIU Hospital, Phó Thủ tướng vui mừng được biết đây không chỉ là một bệnh viện đơn thuần, mà là một mô hình toàn diện, với tầm nhìn, kế hoạch và hướng đi rất bài bản, đón đầu xu hướng phát triển của thị trường.

Trong đó, mô hình Viện nghiên cứu - Trường Đại học - Bệnh viện đáp ứng đúng yêu cầu của Nghị quyết số 72-NQ/TW về thúc đẩy hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế.

Đáng chú ý, đây là bệnh viện tư nhân có định hướng chất lượng cao, kỹ thuật chuyên sâu, được đầu tư và có tiềm năng phát triển ngang tầm khu vực và quốc tế. Nếu phát triển đúng hướng, bệnh viện sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế của Thành phố, đáp ứng ngay nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ của người dân; từng bước khai thác tiềm năng của mô hình du lịch y tế đang ngày càng phát triển.

Ngoài ra, bệnh viện ra đời đúng vào thời điểm hệ thống thể chế cho lĩnh vực y tế đang được quan tâm hoàn thiện. Luật Phát triển đô thị và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực từ ngày 01/10/2026 cho phép TPHCM và các thành phố đáp ứng tiêu chí được ban hành cơ chế phát triển dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người nước ngoài; đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các cơ sở y tế tham gia cấp cứu ngoại viện, phòng, chống dịch bệnh và y tế công ích; áp dụng ưu đãi về đất đai, thuế và thử nghiệm có kiểm soát các mô hình y tế, công nghệ mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tặng hoa chúc mừng đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo hoàn thiện các quy định về thiết bị y tế và dược phẩm, đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và hiệu quả phục vụ nhân dân.

"Một bệnh viện có thể được xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất trong một vài năm, nhưng uy tín phải được bồi đắp trong nhiều thập kỷ, bằng từng ca bệnh, từng người bệnh được cứu chữa. Buổi lễ hôm nay chỉ là điểm khởi đầu", Phó Thủ tướng lưu ý.

Đặt chuyên môn và y đức lên hàng đầu

Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Nguyễn Hoàng và Bệnh viện tập trung triển khai một số nhiệm vụ.

Thứ nhất, đặt chất lượng chuyên môn, an toàn người bệnh và y đức lên hàng đầu. Khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để được đánh giá, xếp cấp chuyên môn kỹ thuật theo quy định; chuẩn hóa quy trình quản trị, nâng cao chất lượng điều trị; công khai, minh bạch về giá dịch vụ, chất lượng và kết quả điều trị, lấy sự hài lòng và an toàn của người bệnh làm thước đo.

Thứ hai, tập trung phát triển một số lĩnh vực chuyên môn sâu, kỹ thuật cao, hình thành các trung tâm mũi nhọn có thương hiệu và năng lực cạnh tranh. Lựa chọn đúng những chuyên khoa có lợi thế để đầu tư tập trung; thu hút chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế; tăng cường hợp tác, chuyển giao kỹ thuật với các trung tâm y khoa hàng đầu thế giới.

Thứ ba, phát huy hiệu quả mô hình Viện nghiên cứu - Trường - Bệnh viện, gắn chặt đào tạo, nghiên cứu với thực hành lâm sàng. Bệnh viện phải thực sự trở thành cơ sở thực hành chất lượng cao của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, góp phần đào tạo bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên có năng lực thực hành; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu lâm sàng, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật mới.

Thứ tư, tiên phong đổi mới mô hình chăm sóc sức khỏe trên nền tảng chuyển đổi số và y tế thông minh.

Thứ năm, chủ động nắm bắt cơ chế, chính sách mới để mở rộng không gian phát triển của Bệnh viện và Tập đoàn; tích cực tham gia góp ý hoàn thiện thể chế, tiêu chuẩn, quy chuẩn trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu mở rộng đầu tư tại các địa phương, nhất là trong những lĩnh vực Tập đoàn có thế mạnh như giáo dục, y tế, trên nguyên tắc thực hiện đúng cam kết, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả của từng dự án.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và các đại biểu dự Lễ Khánh thành Bệnh viện - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Cùng với đó, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn triển khai các dự án đúng tiến độ, tuân thủ quy định pháp luật.

"Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thuận lợi để các cơ sở y tế ngoài công lập phát triển, cùng hệ thống y tế chăm lo sức khỏe nhân dân", Phó Thủ tướng cho biết và tin rằng, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng sẽ sớm trở thành địa chỉ khám, chữa bệnh chất lượng cao được nhân dân tin tưởng, một cơ sở đào tạo và nghiên cứu y khoa có uy tín.

Nhân dịp dự Lễ khánh thành HIU Hospital, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã gặp gỡ, chúc mừng, động viên đội ngũ thầy thuốc, cán bộ nhân viên, giảng viên, sinh viên và thăm hỏi người bệnh đang điều trị tại đây./.