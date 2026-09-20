Lai tạo thành công giống lúa mới chịu được phèn mặn

Giống lúa mới này được chọn tạo từ giống lúa mùa sớm “Nàng níu”, được trồng tại vùng Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long) nơi có phèn và mặn do nước biển xâm nhập lâu đời.

Giống lúa mới chịu được phèn, mặn và có thể cho năng suất 9,75 tấn/ha. (Ảnh: Bửu Đấu)

Theo PGS.TS Võ Công Thành (nguyên cán bộ Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ), điểm đột phá của giống lúa mới là việc áp dụng phương pháp xử lý đột biến để phá quang kỳ, giúp rút ngắn thời gian sinh trưởng từ 180 ngày xuống chỉ còn 95-105 ngày.

“Theo ghi nhận từ vụ Đông Xuân 2025-2026, giống lúa cho năng suất tươi ấn tượng từ 11-13 tấn/ha, năng suất khô đạt 9,75 tấn/ha. Về đặc tính hình thái, cây lúa có chiều cao trung bình 100-110 cm, thân cứng cáp, chống đổ ngã tốt và kháng rầy. Giống ghi nhận nhiễm nhẹ sâu đục thân, cổ bông to, không bị bệnh đạo ôn và cháy lá”, PGS.TS Võ Công Thành cho biết.

Cũng theo ông Thành, nhờ nguồn gốc di truyền từ vùng đất mặn xâm nhập lâu đời, dòng lúa mới thể hiện khả năng chịu phèn mặn rất giỏi. Đặc tính này giúp giống lúa thích hợp canh tác trên nhiều vùng đất khác nhau, đặc biệt là mô hình kết hợp canh tác trên ruộng tôm - lúa đang được mở rộng tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Về chất lượng hạt gạo, hạt gạo thuộc nhóm thon dài (chiều dài < 6,76 mm, chiều rộng 2,23 mm). Gạo không thơm, đạt độ trắng cơm cấp 3, độ dính cấp 2, gạo bóng cấp 2 và độ ngon cấp 3.

Đáng chú ý, kết quả phân tích cho thấy lúa mới có cơm cứng và giàu amylose, sẽ là nguồn nguyên liệu chất lượng cao phục vụ các ngành chế biến thực phẩm như làm bún, phở, bánh.

Được biết, giống lúa mới đang làm các thủ tục hoàn thiện để đăng ký bản quyền, lưu hành.